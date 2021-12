Els pressupostos del Consell Comarcal s’aprovaran amb un augment del 20% respecte els últims

El govern del Consell Comarcal de l’Anoia ha presentat aquest dilluns el projecte de pressupost per a l’any 2022, que arriba pràcticament als 19,8 milions d’euros, gairebé un 21% superior a l’aprovat inicialment per al 2021. Aquest increment es deu sobretot a les previsions d’inversions projectades. N’han exposat els trets principals el president de l’ens, Xavier Boquete, i els vicepresidents Jordi Cuadras, Josep Llopart i Carme Zaragoza. Boquete, assegura que “l’ordenació de l’oferta als municipis lligada al Catàleg de Serveis i el seu correcte funcionament, així com la millora i ampliació continuada dels serveis als ajuntaments i ciutadania de la comarca, continuen essent els trets característics que defineixen aquest projecte de pressupost, sempre en el marc d’una bona administració i el manteniment de la salut financera de la institució”.

Pel que fa a les inversions previstes, es recull el finançament del Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona, per un import de més de 640.000 euros i que es destinarà a habilitar un nou espai per ampliar les instal·lacions del Consell Comarcal, que amb l’augment de personal s’estan quedant petites. Boquete ha explicat que encara s’està buscant l’espai, que es vol que sigui pel centre d’Igualada. El nou pressupost també inclou el finançament compromès per l’Agència de Residus de Catalunya per a la construcció de la nova planta de tractament de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). En conjunt, el pressupost d’inversions per al 2022 arriba als 3,7 milions d’euros.

Jordi Cuadras, vicepresident primer de l’ens, apunta que “des del Consell Comarcal plantegem un pressupost orientat a fer costat a aquells que més ho necessiten, a reactivar el nostre territori i a seguir millorant els municipis. En l’àmbit de promoció econòmica, els plans d’ocupació, la prospecció a empreses i l’orientació laboral segueix sent un puntal. Però també posarem tota l’atenció a fer arribar els fons Next Generation a la comarca, per crear ocupació i reconvertir la nostra economia amb la transició digital i verda”.

Els àmbits amb més dotació són els d’Ensenyament i Benestar Social, executant principalment les delegacions de la Generalitat de Catalunya en aquestes àrees. Precisament la despesa en Benestar Social augmenta un 8,8% respecte l’any passat i Carme Zaragoza, titular d’aquesta àrea, posa en valor “el paper clau que juga el Consell Comarcal a l’hora de garantir la cobertura de necessitats bàsiques a les persones i les famílies més vulnerables. També afrontem la salut mental dels més joves i mantindrem el servei de consulta emocional als municipis”.

Josep Llopart, responsable de l’àrea d’Hisenda, ha apuntat també que “s’incorpora una previsió de despesa en personal del 2%, d’acord amb l’avantprojecte de Pressupostos Generals de l’Estat que ara mateix s’està tramitant al Senat i, a més a més, el nostre pressupost també creix de forma coherent amb l’actualització segons l’IPC aplicat en les taxes i preus públics per a l’any vinent”.

La proposta de pressupost comarcal se sotmetrà a debat i aprovació en la sessió plenària corresponent al mes de desembre, que se celebrarà avui dimarts.