Els pressupostos que aquest dimarts ha presentat el Govern preveuen una inversió de 27,3 milions d’euros a l’Anoia i un total de 61,8 milions a la vegueria del Penedès. Per projectes, destaquen els prop de 4,5 milions previstos per a la línia dels FGC de l’Anoia.

En el cas de l’Anoia, els 27,3 MEUR suposen l’1,8% del total d’inversions del Govern arreu dels territoris. A part dels més de 4,5 milions per als FGC, la Generalitat també preveu destinar als Ferrocarrils 2,8 milions més per a infraestructura informàtica i rails. En paral·lel, hi ha previstos 3,8 milions a Igualada per construir dues promocions que sumen 60 habitatges públics –estaran acabats el 2023- així com 2,5 milions per a diverses inversions a l’Hospital de la ciutat.