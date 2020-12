Els Pastorets d’Igualada, un any més a l’Ateneu

Malgrat els temps que corren, enguany a Igualada es podrà viure un any més la màgia dels Pastorets al Teatre Municipal l’Ateneu. Serà d’una manera diferent, adaptada a les circumstàncies, en un format més reduït però sense perdre l’essència de la història de Josep Maria Folch i Torres que cada any l’Esbart Igualadí porta a l’escenari. Aquest diumenge dia 20 a les 12 del migdia es farà la primera sessió, a la qual li seguiran les sessions dels dies 26 i 27 de desembre i el 3 de gener, a la mateixa hora.

En Francesc Ferrer, de l’Esbart Igualadí, ens fa cinc cèntims de com serà tot plegat.

Aquest any Igualada tindrà Pastorets, però no seran com sempre. Què podran veure els espectadors?

Al setembre, després de l’estiu, vam començar a preguntar-nos a veure què faríem aquest any amb els Pastorets. Van sortir diverses idees i la primera a la qual vam optar va ser filmar les diverses escenes dels Pastorets en espais naturals de la comarca per després convertir-ho en format audiovisual; vam començar a treballar-hi però aleshores es va produir el primer tancament i ho vam haver de parar. I aquí vam optar per una altra de les opcions que havíem trobat i que és la que veuran els espectadors. Vam tenir la sort que el Josep Balcells, l’any 2018 va fer un enregistrament complet i de bona qualitat de tota l’obra dels Pastorets i a partir de trossos d’aquest enregistrament combinats amb actors dalt de l’escenari serà el que veuran els espectadors d’enguany. Pensant en la seguretat dels actors vam decidir que només sortirien a escena el Lluquet, el Rovelló, Satanàs, Llucifer, Sant Miquel, la Mare de Déu, Sant Josep i un petit moment al principi, l’Àvia. Però hem treballat l’obra de tal manera que dalt l’escenari només hi haurà cinc actors, els altres sortiran en moments molt puntuals. Teníem també el dubte de si els actors havien de sortir amb mascareta o no, i finalment en la darrera reunió es va decidir que sí que la portarien, pensant en la seva seguretat. També estem mirant de poder fer un test d’antígens als actors abans de cada funció.

Com ha estat el procés de creació d’aquests “nous” Pastorets?

Hem tingut uns elements claus per poder fer el procés amb èxit, que són les persones que han fet possible tota la part de l’audiovisual: el Jordi Balcells que ens va facilitar el video; el Gerard Eroles ha estat qui va fragmentar el vídeo en els trossos que havíem acordat que necessitàvem. Després el Jordi Solà ha estat qui ha fet tots els màppings que es veuran a l’escenari de l’Ateneu i finalment el Roger Oriol ha fet de coordinador entre tot el muntatge audiovisual, la luminotècnia i la part teatral en directe. Ha estat una gran feinada però penso que ha quedat molt bé i que la gent en gaudirà.

Va ser difícil la decisió de tirar endavant malgrat les circumstàncies?

En teníem moltes ganes, no volíem que Igualada es quedés sense Pastorets però havíem de pensar-ho molt bé.

Què han de fer les persones que vulguin venir a veure els Pastorets?

Doncs, tenint en compte l’aforament reduït que per llei encara tenim, poden comprar les entrades pels canals habituals, la web del Teatre Municipal, a la web de Pastorets o bé a la taquilla una hora abans de cada funció. Es mantindran totes les mesures de seguretat necessàries.

Formeu part de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya. Sabeu si es fan molts Pastorets enguany al país?

Mira, de les 64 colles que fem Pastorets habitualment aquest any n’hi ha 40 que han decidit, cada una adaptant-los la seva manera, de tirar-los endavant. Per exemple, sé dels Pastorets de Mataró que faran lectures dels textos de la història acompanyades de la música en directe de la banda. És un any complicat i cada un s’adapta com pot o com li sembla.

Des que l’Esbart Dansaire fa els Pastorets d’Igualada, s’han deixat de fer alguna vegada?

L’Esbart Igualadí ha fet els Pastorets ininterrompudament durant 62 anys. Anteriorment, que a Igualada ja es feien Pastorets, sí que hi havia hagut anys que no se n’havien fet.

El programa de mà, amb la típica auca que cada any editeu, aquest any també existeix oi?

Sí, tot i que com que estàvem pendents del permís del Procicat i de l’Ajuntament per poder fer els Pastorets, fins la setmana passada no es va editar el programa. Però hem d’estar molt agraïts a tots els patrocinadors que han continuat fent les seves aportacions voluntàriament, així com també agrair a l’Ajuntament d’Igualada el seu suport. També és molt important donar les gràcies a totes les persones que, encara que aquests any no poden ser-hi presents, també ens han ajudat, molts cops des de casa, en el que ha calgut.