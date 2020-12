Torna la recollida solidària de jocs, joguines i contes d’Òdena

Òdena ha iniciat un any més la campanya solidària de Recollida de jocs, joguines i contes per als nens i nenes que més ho necessiten, per oferir-los en forma de regals durant el Nadal o bé, com a material d’ensenyament i lleure infantil al llarg de l’any.

La campanya que es durà a terme del 14 al 23 de desembre vol recollir el màxim de joguines noves i de segon ús que estiguin en bon estat i continguin totes les peces.

Els contes, joguines i jocs nous donats es destinaran a Creu Roja Anoia perquè siguin gestionats per l’entitat durant les festes nadalenques, mentre que tot aquell material de segon ús que estigui en bon estat i contingui totes les peces passarà a formar part de l’Espai de joc del Centre Cívic del Pla.

La recollida del material infantil es farà de dilluns a divendres de les 9h fins a les 2h del migdia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Òdena i de també de dilluns a divendres al Centre Cívic del Pla de les 10h del matí fins a les 12h i de les 5 de la tarda a 2/4 de 8h del vespre.

L’activitat solidària està organitzada per l’Ajuntament d’Òdena amb la col·laboració de Creu Roja Anoia.

Comerços d’Òdena recullen aliments i productes d’higiene personal per a famílies vulnerables del poble

Comerços d’Òdena han recollit aliments i productes d’higiene personal destinats a famílies vulnerables del municipi a causa de la Covid-19. La campanya es va fer del 16 al 21 de novembre i el que s’ha recaptat s’ha destinat al Rebost d’Òdena, que actualment atén una trentena de famílies i que havia arribat a una seixantena durant els mesos que va començar la crisi sanitària i econòmica.

Des de l’Ajuntament d’Òdena es vol agrair la iniciativa solidària de les botigues. Aquest agraïment també es vol fer extensiu a tots els odenencs i odenenques que hi han col·laborat.