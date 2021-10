Els Mossos situen les problemàtiques socials com el principal repte a la Catalunya Central

El principal repte que els Mossos d’Esquadra tenen a les comarques centrals són les problemàtiques socials i les que es deriven de la pandèmia. Així ho ha assegurat la comissària del cos a la Regió Policial Central, Cristina Manresa, que ha remarcat la necessitat d’abordar-ho de forma transversal amb diferents agents i també amb la ciutadania, tot posant l’exemple dels botellots. Ho ha dit durant la celebració del Dia de les Esquadres a Sant Fruitós de Bages. Durant l’acte, que ha comptat amb la delegada del Govern a Catalunya Central, Rosa Vestit, s’han lliurat 124 felicitacions a agents i ciutadans en reconeixement als seus serveis.

Durant l’acte s’ha fet un balanç de l’últim any, que ha estat especialment complex i marcat per la irrupció de la pandèmia i els dispositius policials derivats de la gestió. També s’ha fet referència al tancament perimetral de la Conca d’Òdena, l’assalt a la comissaria de Vic i els desmantellaments de marihuana. “Seguim en un moment complex, no cal més policia sinó més treball transversal”, ha afirmat la comissària del cos, Cristina Manresa, durant el discurs a la sala polivalent de l’edifici la Fàbrica del Món Sant Benet.

Per la seva banda, la delegada del Govern a Catalunya Central, Rosa Vestit, ha fet un repàs per la història del cos i ha posat en valor la seva feina, fins i tot en moments de crispació social. “No defalliu, seguiu defensant-nos i és important que ho recordeu, els ciutadans us agraïm que ens protegiu; sou la nostra policia i per molts anys ho seguiu sent”, ha dit.

El director general de la Policia, Pere Ferrer, ha remarcat el fet de poder tornar a celebrar un dia com aquest, ja que l’any passat no es va poder fer per la pandèmia. I ha recordat que a tota la demarcació de comarques centrals s’han incorporat 77 nous agents així com nous vehicles en el darrer any. “Ser policia és un repte que requereix inversions i actualitzacions permanents”, ha dit, tot afegint que cal seguir creixent i continuar “perfeccionant-se” per continuar protegint a la ciutadania i estar al seu servei.

També ha dedicat unes paraules de record a l’agent de la unitat de Subsòl que va morir fa pocs dies durant un entrenament després de caure d’uns 30 metres a en una cova del parc natural de Sant Llorenç del Munt a Matadepera.

Lliurament de més de 120 felicitacions

Durant l’acte, s’han lliurat 124 felicitacions (109 d’internes i 15 d’externes). També s’ha fet un reconeixement especial a als efectius que fa 25 anys van entrar a formar part del cos, essent la vuitena i novena promoció.

També s’ha donat a conèixer l’atorgament a 14 medalles de bronze amb distintiu blau i una d’argent amb distintiu blau atorgades a mossos de la regió i d’altres cossos policials. Aquestes medalles en concret es lliuraran aquest mateix dijous a l’acte central de les Esquadres a Barcelona.

Totes aquestes distincions són un reconeixement a mèrits individuals, trajectòries professionals i l’especial dedicació dels agents. Entre les felicitacions individuals, destaquen quatre actuacions fora de servei que van permetre la detenció dels autors de dos robatoris violents. Un va passar en una farmàcia i un altre després d’una estrebada. També es va detenir l’autor d’un furt a les platges de Cambrils i un agent va evitar l’agressió a un vigilant de seguretat.

Entre els guardonats també hi ha dos efectius del SEM que van atendre els quatre mossos ferits a Moià per l’atac d’una catana. L’agressor era un home a qui estaven traslladant forçosament a un psiquiàtric. Pel que fa al reconeixement a ciutadans, s’ha reconegut una dona que va assistir dos ferits molt greus en un accident de trànsit entre dues motocicletes, entre d’altres.