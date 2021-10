Alguns dels actors catalans més reconeguts, aquest cap de setmana a l’Ateneu

Cesc Gay arriba a l’escenari del Teatre Municipal l’Ateneu, diumenge dia 24 d’octubre a les 7 de la tarda, amb 53 diumenges, una comèdia que gira entorn de les relacions familiars. L’obra s’estrenà al festival Temporada Alta i ha obtingut un important èxit de públic i de crítica. L’espectacle, protagonitzat per Pere Arquillué, Cristina Plazas, Àgata Roca i Lluís Villanueva, segueix la tònica d’Els veïns de dalt, la primera obra de teatre de Gay, i tracta amb ironia i humor les petites tragèdies quotidianes i s’endinsa en una història tan costumista com hilarant.

Les entrades tenen un preu de 20, 18 i 15 € i es poden adquirir per internet a https://teatremunicipalateneu.cat/. També es poden comprar al Punt de difusió cultural i turística d’Igualada (Sala Municipal d’Exposicions al carrer de Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu). De dimarts a dijous de 18.30 a 20.30 h. Divendres de 18 a 21 h. Dissabtes d’11 a 14 i de 18 a 21 h . Diumenges d’11 a 14 i de 18.30 a 20.30 h. Durant aquesta setmana els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a cinc euros. A més hi ha descomptes per a diversos col·lectius.

53 diumenges

L’espectacle se centra en la relació entre tres germans que han quedat per parlar sobre el seu pare. L’home ja és gran i hi ha qui opina que no pot continuar vivint sol. Sovint es perd, s’oblida de les coses i darrerament ha agafat el mal costum d’ensenyar el penis a la veïna. Quan els tres germans es troben en una reunió familiar, hi ha una alta probabilitat que la vetllada es converteixi en una bomba de rellotgeria que pot explotar per la raó més insignificant. Només cal una frase aparentment inofensiva que faci d’espurna. Així que, tot i l’aparent normalitat, aquest sopar acabarà en un gran embolic, fruit d’una relació tempestuosa però irrompible.

En paraules del director: “Les grans discussions comencen sovint per una tonteria, una paraula de més dita fora de to o pel fet d’estirar una mica massa la darrera vocal d’una frase aparentment inofensiva”.

I si això passa entre germans i en el context d’una reunió familiar, les probabilitats que la vetllada es converteixi en quelcom més que en una agradable trobada són molt altes.

Tot pot passar, entre germans. Sovint el present i el passat són una mateixa cosa i tots els colors de les emocions estan presents en la seva relació. El seu vincle és com una bomba de rellotgeria que pot explotar per la més insignificant de les raons.

I com ens diu un dels personatges d’aquesta comèdia familiar, “la mateixa sang els corre per les venes i estan irremeiablement units, condemnats a ser uns part dels altres a pesar de totes les baralles i les discussions sense fi. Perquè, encara que no ho vulguin, comparteixen un sentiment profund i antic que té a veure amb el misteri de la vida i del qual no es poden alliberar”.