Els Moixiganguers firmen la millor actuació de la temporada

Els morats van fer el primer quatre de vuit amb agulla de la temporada, que va acabar en carregat

Els Moixiganguers d’Igualada van desplaçar-se diumenge a Vilanova i la Geltrú en una de les dates ja essencials del calendari morat, la Grallada. En aquesta diada van actuar amb els Castellers de Sant Cugat, la Colla Jove de Sitges, i la colla local, els Bordegassos de Vilanova.

La jornada va començar amb una cercavila des del local dels castellers amfitrions fins a la Plaça de les Cols, a on es van entrar amb els respectius pilars caminats per part de cada colla.

La primera ronda la van encetar els locals descarregant el primer 7d7 de la temporada; seguit dels de Sant Cugat, que descarregaven un sòlid 4d8 en la jornada prèvia a la seva Diada de Festa Major. Agafant el relleu, la Jove de Sitges va descarregar el 5d7, i els igualadins van tancar ronda plantant una torre de 8 amb folre treballada i descarregada amb solvència; aquesta és la tercera torre folrada que els de la camisa morada acompleixen aquesta temporada.

Td8f © Pau Corcelles

El plat fort per la majoria de colles arribava en la segona ronda. Tot i això, el 5d7 de Bordegassos va acabar en intent desmuntat. Gausacs descarregava, per segona vegada consecutiva aquest cap de setmana, la torre de 7. Per la seva banda, els sitgetans portaven a plaça, per primera vegada des del 2018, la torre de 7, que tot i que no es va descarregar, és el castell d’aquesta categoria més matiner fet mai per la colla. Per acabar, els morats van carregar un 4d8a que, si bé denotava seguretat, va acabar cedint quan l’enxaneta baixava del pilar de sis. Per molt que l’estructura quedés en coronada, accentua que els de l’Anoia estan fent la feina ben feta, ja que és un castell que només han descarregat una vegada a plaça, però que podríem veure sencer de cara al segon tram de la temporada.

4d8a carregat © Pau Corcelles 4d8a carregat © Pau Corcelles

A la darrera ronda, els de groc terrós descarregaven un esvelt 5d7; seguits pels de verd, que després de descarregar amb solvència el 3d7, reclamaven un pis més en aquest castell. Els de color vi, descarregaven el 4d7a, i els morats tancaven ronda amb un 3d8. Finalment, els locals feien, a la ronda de millora, el 4d7 amb agulla.

La Grallada de Vilanova i la Geltrú, va tancar amb un intent desmuntat del pilar de 6 per part dels Moixiganguers, i ronda conjunta de pilars, descarregant un vano de cinc i sis pilars de quatre.

La pròxima actuació dels igualadins, serà a la capital de França el dissabte 22 de juny amb els Castellers de París.