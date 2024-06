La complexa investigació dels Mossos protagonitza el segon dia del judici per la violació d’Igualada

La policia catalana va comprovar les imatges de 155 càmeres de seguretat ubicades al polígon de Les Comes, a més del posicionament dels mòbils a la zona

Imatge: Jordi Borràs/ACN.

El procés d’investigació dels Mossos d’Esquadra, batejat l’any 2021 com Operació Nit, ha protagonitzat la segona sessió del judici contra l’acusat d’agredir sexualment i intentar assassinar una noia la matinada de l’1 de novembre de 2021 a Igualada.

Els testimonis dels agents de la policia catalana han establert un relat des del moment en què es localitza la víctima fins a la detenció del presumpte agressor, l’acusat Brian Raimundo C.M. Els primers agents a declarar han sigut els que van arribar al lloc dels fets, gairebé al mateix temps que els tècnics del Servei d’Emergències Mèdiques van arribar per atendre la noia. Els agents s’han refermat en la troballa de la noia, pels volts de les 7 del matí, en un carreró entre naus industrials, al qual es pot accedir tant des del carrer d’Itàlia com des del Carrer Països Baixos. A més de prendre declaració als camioners, els agents han explicat que van trobar una bossa de la víctima amb alguns objectes personals, entre ells el telèfon mòbil, a pocs metres.

Més de 150 càmeres i la geolocalització dels mòbils per traçar un camí fins a l’acusat

La inspectora responsable de la Unitat Central d’Agressions Sexuals dels Mossos d’Esquadra ha relatat, a preguntes del Ministeri Fiscal i de les diferents parts, la investigació realitzada per la policia catalana durant mesos i que va portar a la detenció de l’actual acusat. Les explicacions de la inspectora davant del tribunal han establert una línia temporal des de l’arribada de la víctima a Igualada, sobre les 21h del dia 31 d’octubre de 2021 fins que es perd el rastre del mòbil, menys d’una hora abans de ser trobada pels dos camioners.

Segons ha detallat la responsable dels Mossos d’Esquadra, es van demanar fins a 155 càmeres de seguretat d’empreses de la zona, algunes de gran qualitat i definició – tal com han apuntat altres agents que han testificat -, i es va accedir a la geolocalització del mòbil de la víctima i la tarificació dels mòbils que passaven per la zona aquella nit. Després de comprovar com la víctima i el jove amb qui va compartir el tram final de la nit se separen i el noi marxa amb el pare d’un amic al voltant de les 6.08 de la matinada, la investigadora ha relatat com, gràcies a les imatges, se la veu parlant pel mòbil amb la seva amiga mentre camina sola per l’avinguda Europa del polígon de Les Comes.

Sobre les 6.14h, segons explica la inspectora, a la zona de l’avinguda Europa les càmeres de seguretat de diverses empreses detecten una persona seguint a la noia i començant a córrer en la seva direcció pocs instants després. En aquest punt, segons ha explicat, els mòbils de la víctima i l’agressor coincideixen i avancen en paral·lel. És aleshores quan l’agressor i la víctima desapareixen de les imatges.

Ja sobre les 6.40h, les càmeres capten una imatge del presumpte agressor sol, vestit amb la mateixa roba que la persona que seguia a la víctima uns minuts abans. En les imatges se’l veu amb una jaqueta que podria ser compatible amb de la noia, que no va ser trobada entre les seves pertinences al lloc dels fets. D’altra banda, en l’interval de temps en què s’hauria produït l’agressió sexual, no es veu entrar ni sortir cap tercera persona ni cotxe del lloc dels fets. Aquest extrem ha estat reforçat per una de les agents encarregades de gestionar el visionat de les imatges de les càmeres.

En una minuciosa declaració, la responsable policial ha explicat com, una per una, es van descartar les diferents línies d’investigació que van anar sorgint. En un primer moment, es van descartar les persones properes que havien interactuat amb la víctima aquella nit, ja que la seva geolocalització, tant a nivell dels mòbils com de les imatges obtingudes, les situava molt lluny de la zona. També es va descartar una persona amb qui la noia havia tingut un conflicte dins de la discoteca.

La víctima es podria haver perdut en el seu camí a l’estació

A preguntes de l’advocat de la família, la inspectora dels Mossos d’Esquadra ha explicat que la jove hauria introduït al seu mòbil la direcció de l’estació de tren per arribar-hi caminant, però va caminar en sentit contrari a través de l’avinguda Europa del polígon de Les Comes.

L’incident clau per posar rostre a l’agressor

La investigadora ha detallat com, a partir de la investigació dels incidents produïts a Igualada la nit del 31 d’octubre a l’1 de novembre, es troben amb la possibilitat d’identificar a l’acusat. A partir d’un incident amb un grup d’11 persones que estaven provocant danys en uns vehicles al polígon, els Mossos van aconseguir un vídeo en què van poder identificar una persona amb les mateixes característiques i la mateixa roba que l’agressor. A partir d’aquí, els agents van aconseguir la identitat el jove, conegut d’un dels membres del grup. Els agents van trobar, gràcies a les trucades entre el conegut de l’agressor i aquest últim, el mòbil de Brian Raimundo C.M., a qui van poder identificar i localitzar el seu domicili a partir de la informació sobre la titularitat del número de telèfon. El número es correspon amb el terminal que avança en paral·lel al de la víctima justament en arribar a la zona de l’agressió.

És en aquest moment quan, segons el testimoni de l’agent, comencen les vigilàncies al sospitós, en les quals els policies l’identifiquen amb les mateixes peces de roba que portava la persona que apareixia a les càmeres de seguretat perseguint la noia.

Després que el jutge autoritzés l’entrada i registre a casa de l’acusat, al domicili del jove s’hi van trobar les mateixes peces de roba i complements que porta la persona que apareix a les càmeres de seguretat seguint de prop la noia. D’altra banda, la inspectora també ha explicat que al pis es va trobar el mòbil que avança paral·lelament al de la jove masquefina en els moments previs a l’agressió, així com l’aparició d’ADN de la víctima a la jaqueta de l’acusat.

“No hi ha cap altra possibilitat”

Un dels responsables que va tenir un pes important en la investigació, que ha declarat immediatament després que la inspectora, ha donat més detalls sobre la geolocalització dels mòbils que van ajudar a descartar altres possibles sospitosos en l’inici de la investigació. “Com a investigador que he participat activament, no hi ha cap altra possibilitat”, ha declarat a preguntes de les parts sobre l’autoria dels fets per part de l’acusat. També ha descartat “rotundament” que en l’agressió hi participés qualsevol altra persona.

Aquest agent de la policia catalana va poder realitzar una reconstrucció dels fets amb la víctima, una vegada aquesta va estar preparada, durant la qual la jove va poder recordar moments fugaços que, segons el testimoni del responsable policial, coincideixen amb les imatges de les càmeres en què l’acusat comença a seguir a la noia.

Els agents que han declarat posteriorment han explicat com, a partir de les vigilàncies i les fotografies preses durant aquestes, la identificació de la roba, el calçat, els complements i els detalls, com les puntes dels cabells tenyides, coincidien amb els de l’acusat. També han donat més detalls sobre la geolocalització precisa del mòbil de la víctima de l’agressió sexual i la seva coincidència amb les càmeres de seguretat.

També han donat més detalls de càmeres de seguretat, en especial la de l’Hospital d’Igualada, en la qual se’l veu caminant sense caputxa.

La tercera sessió continuarà amb més testimonis dels Mossos d’Esquadra

El judici, que ha començat amb una hora de retard, continuarà aquest dimecres amb la declaració dels agents que avui no han pogut testificar per falta de temps, a més dels 18 agents que ja tenien prevista la seva declaració demà.