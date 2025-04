Mostra Igualada tanca la 36a edició amb 17.500 espectadors i un miler de professionals acreditats

Ahir a la tarda es va acabar la 36a edició de la Mostra Igualada, la fira d’arts escèniques per a tots els públics, que s’ha celebrat del 3 al 6 d’abril. En aquesta edició, la Mostra ha tornat a reivindicar la diversitat i la qualitat de les arts escèniques, amb una programació que ha apostat de manera destacada per propostes immersives, d’art participatiu i d’implicació social, oferint una visió inclusiva i transformadora de les arts.

Enguany, la Mostra ha arribat als 17.500 espectadors. D’aquests, 8.500 en espectacles de sala i 9.000 en espectacles de carrer. Els espectacles de sala han assolit el 85% d’ocupació i els espectacles gratuïts amb aforament limitat han exhaurit entrades. En total, s’han realitzat 94 funcions a càrrec de 41 companyies: 32 de Catalunya, 7 de la resta de l’Estat i 2 d’internacionals. D’aquestes propostes, 10 han estat novetats, 7 de les quals absolutes i 3 han arribat per primer cop a Catalunya.

Fotos: Joan Guasch



“La Mostra Igualada és un espai de descoberta i innovació, on la cultura s’entén com un motor de canvi. Després de sis edicions, marxo amb la satisfacció d’haver contribuït a reforçar un projecte que posa en valor les arts escèniques per a tots els públics. És essencial que la Mostra continuï creixent per consolidar-se com un referent inclusiu, divers i transformador” ha destacat Ramon Giné, en la que ha estat la seva darrera edició com a director artístic de la Fira. Aquest any, l’oferta s’amplia més enllà de l’escena amb iniciatives com Mostra Diversa, un nou projecte inclusiu en col·laboració amb el grup Àuria, que impulsa l’art com a eina d’integració a través de l’espectacle “FrankMents”, dirigit per Farrés Brothers i Cia. La fira també ha apostat per espectacles com “Museu del Temps” de Jose Antonio Portillo & Unnica Arts, que, a través de nou persones i un ritual participatiu, convida la comunitat a reflexionar sobre el temps, la memòria i la identitat, posant l’art en el centre del debat social i cultural.



La Mostra PRO Catalan Arts ha reunit d’un miler de professionals, d’entre els quals, 836 han sigut catalans, 89 de la resta de l’Estat i 59 professionals internacionals. Entre els assistents internacionals hi ha hagut professionals del Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, Països Baixos, Lituània, Suècia, Singapur, Canadà, Portugal, França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica i Xile.



L’epicentre de l’activitat professional ha estat un any més La Llotja, ubicada a les Encavallades del Museu de la Pell. Des d’allà, s’han organitzat una desena d’activitats per afavorir el contacte entre artistes i programadors, consolidar les programacions familiars dels equipaments del país i facilitar l’accés a circuits estatals i internacionals.