Un robatori a Vallbona, clau per fer caure una banda que robava en repetidors de telefonia arreu de Catalunya

Els Mossos d’Esquadra van desarticular el passat 2 d’abril un grup criminal especialitzat en el robatori de bateries i coure d’infraestructures crítiques de telecomunicacions d’arreu de Catalunya.

Concretament, agents de la Unitat Central de Multireincidents (UCM) van detenir quatre homes d’entre 34 i 46 anys per quatre robatoris amb força en centres de telecomunicacions de Vallbona d’Anoia (Anoia), Còdol de Castellar (Moianès), Guardiola de Berguedà (Berguedà) i Sant Martí Vell (Girona). A més se’ls hi atribueixen delictes de pertinença a grup criminal, salut pública i defraudació de fluid elèctric.

L’inici de la investigació va néixer el novembre del 2024 arran de la denúncia d’una empresa de telecomunicacions per la sostracció de bateries en un repetidor de telefonia ubicat a la localitat de Vallbona d’Anoia. Aquest fet va afectar directament la cobertura de la zona del repetidor, amb un impacte directe sobre la xarxa de comunicacions dels serveis essencials d’emergències i seguretat. Durant 4 hores les zones properes al centre de telecomunicacions afectat van quedar completament incomunicades.

A partir d’aquí, els primers indicis recollits pels investigadors van posar el focus sobre un reduït nombre de persones especialitzades en aquest tipus de cops arreu de Catalunya. L’elaborat modus operandi de l’entramat criminal consistia en una planificació meticulosa de les actuacions. El grup seleccionava punts objectiu específics, definia rutes secundàries i hores concretes per evitar veure’s exposat, utilitzava múltiples vehicles de lloguer i telèfons mòbils a nom de tercers per a la logística i gestionava amb molta rapidesa el trasllat del material sostret fins al punt de venda escollit; normalment, deixalleries. A més, tan bon punt rebien els diners de la compravenda, repartien els guanys entre els diferents components del grup a través de petites transaccions per mitjà de sistemes digitals de pagament per evitar aixecar sospites.

Una marcada estructura jeràrquica basada en un líder plenipotenciari

Els rols dels investigats responien a una marcada estructura jeràrquica on destacava un líder que exercia una autoritat molt marcada sobre la resta del grup. De fet, en molts casos, s’aprofitava de la situació vulnerable de les persones que reclutava per als cops a partir de falses promeses d’allotjament i feina a canvi d’una total lleialtat i col·laboració delictiva. Això li permetia mantenir una estructura descentralitzada de persones, per planificar els delictes sense haver-se d’exposar en excés.

Com a líder únic, s’encarregava de coordinar l’equip, gestionar els recursos i també s’ocupava d’algunes contra vigilàncies durant els robatoris. Les seves indicacions eren seguides pels “operaris” responsables de materialitzar els cops mitjançant la manipulació de sistemes de seguretat i retirada de components d’infraestructures elèctriques, material que, ràpidament, transportaven amb furgonetes al punt de venda destí. El grup també comptava amb la col·laboració de terceres persones encarregades de la posada a punt de les furgonetes de lloguer, el contracte dels quals anava al seu nom per evitar la vinculació directa amb el líder i els executors dels actes delictius.

Els agents de l’UCM, després de mesos d’investigació, van relacionar el grup amb més d’una vintena robatoris d’aquestes característiques i en 4 dels quals en van acreditar la participació directa. A part del cas de Vallbona d’Anoia, durant els mesos de gener i febrer de 2025, el grup va cometre robatoris en centres de telecomunicacions de Còdol de Castellar, Guardiola de Berguedà i Sant Martí Vell, a Girona. Els danys i el valor aproximat dels elements sostrets en els quatre casos ascendeix a més de 10.000€, a part del valor intangible de deixar temporalment inoperativa la xarxa de comunicacions dels repetidors afectats, on s’inclouen les comunicacions dels serveis essencials d’emergències i seguretat. En el transcurs de la investigació, els mossos d’esquadra també van relacionar els investigats amb el cultiu de marihuana.

L’explotació de la investigació va tenir lloc el 19 de març i va consistir en dues entrades i perquisicions a Llagostera i una a Girona, corresponents als domicilis dels investigats. A l’interior dels habitatges, els agents van detenir tres membres del grup i van localitzar documentació relacionada amb els fets, una instal·lació pròpia dels cultius indoor de cànnabis i gairebé 5 kg de cabdells de marihuana que van ser intervinguts. En els tres registres es va corroborar la manipulació de les instal·lacions elèctriques. El líder de l’entramat, que no es trobava al seu domicili el dia de les entrades, va ser detingut, en el marc de la investigació, el passat 2 d’abril, desmantellant així la totalitat del grup.Els tres primers detinguts van passar a disposició judicial el passat 21 de març mentre que el quart ho va fer el 3 d’abril. Entre tots acumulen més de 60 antecedents.