Els Moixiganguers es plantegen la millor diada de la seva història aquest diumenge al concurs de Tarragona

El món casteller viu aquest cap de setmana la jornada més important dins del seu calendari; el biennal Concurs de Castells de Tarragona. Així doncs, les diferents colles d’arreu de Catalunya s’exhibiran en una lluita aferrissada de punts per endur-se les primeres posicions de la competició i anar a descarregar tots aquells castells que porten assajant de fa temps. Diumenge actuaran les dotze colles puntals del moment, d’entre les quals es troben els Moixiganguers d’Igualada. A les deu del matí, més de cinc-centes camises i samarretes morades defensaran a la Tarraco Arena Plaça la feina feta a les Cotxeres, en juxtaposició d’una TAP banyada dels colors de les diferents colles castelleres.

Pau Mestre, vicepresident dels Moixiganguers d’Igualada explica a aquest diari que els objectius per a Tarragona són el 3d9f, el 4d9f i el 5d8, i en cartera es porta el 4d8a i la td8f.

En aquest sentit, Mestre fa palès que fa dos anys anar en diumenge era la gran novetat de la colla -recordem que, després de guanyar el concurs de 2018 en dissabte, els morats van debutar l’any 2022 en diumenge per primera vegada a la seva història-, “l’estil d’actuació canvia molt respecte de dissabte, que no hi ha tanta pressió, ets més protagonista i molts dels castells que vols fer es poden fer en ronda solitària. Diumenge, en canvi, hi ha menys col·laboració entre colles, i castells que per a tu són molt grans i necessites tranquil·litat, els has d’executar en ronda conjunta amb una plaça amb molt més soroll”.

Els igualadins ens han anat demostrant al llarg de la temporada que són ambiciosos i no es conformaran amb poc; l’assaig de dimecres d’aquesta setmana va deixar bones sensacions. Les proves dels castells que els morats volen portar a Tarragona van transmetre confiança als membres de la colla; van pujar tant el 3d9f com el 4d9f fins a sisens, també van fer una prova molt sòlida de 5d8, de 4d8a i de torre de 8 folrada.

El vicepresident diu que “a nivell tècnic estem igual o millor que fa dos anys; aquest any els castells de 9 que volem portar els hem pogut assajar més vegades i hem fet proves més rellevants, estem més ben preparats”. Pau Mestre, però, lamenta que tot i que la massa social que arrosseguen fins a la TAP és similar a fa dos anys -més de 500 persones-, enguany està costant la fidelització a la colla. Mestre, afegeix que el darrer concurs era el primer que se celebrava postcovid, i, malgrat que Moixiganguers gaudia d’un bon estat de salut podent plantejar-se els seus millors castells, aquesta realitat no era representativa del món casteller, que encara estava passant comptes amb la covid; colles que històricament havien estat molt potents, no van poder fer el seu millor paper a concurs. El vicepresident explica que això pot resultar en una pèrdua de posició per part d’Igualada, que a la darrera edició del concurs van quedar sisens, descarregant el 5d8, la torre de 8 amb folre i carregant el 3d9f.

L’edició de 2022 la va guanyar Castellers de Vilafranca descarregant el 3d10fm i el 5d9f; també van carregar el 4d9 net i van fer un intent desmuntat del 4d10fm. Els precedia la Colla Joves dels Xiquets de Valls, i, en tercer lloc, la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

Si aquest diumenge els Moixiganguers aconsegueix descarregar els castells que porta en cartera, assoliran la millor diada de la seva història, aconseguint dues vegades en una sola temporada superar-se en aquest sentit.