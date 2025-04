Podem convertir l’Anoia en un punt de referència de reunions empresarials, activitats outdoor, congressos i exposicions?

El 2024 a Catalunya es va acabar amb excel·lents xifres de negoci en àrees com la metal·lúrgia, el tèxtil, la pell, la construcció i les TIC.

Com a comarca, l’Anoia no només ha demostrat un creixement sostingut en l’àmbit empresarial, sinó que projectes turístics, centres d’Innovació o iniciatives d’internacionalització de mà de FITEX li han donat ressò en les notícies econòmiques del país.

Les dades del 2024 mostren que Catalunya manté una economia diversificada i resilient, amb sectors estratègics que innoven i es renoven constantment. Els resultats es mostren sòlids en el tèxtil, la metal·lúrgia, el sector vinícola, l’alimentari, el tecnològic, juntament amb una millora substancial en els indicadors d’ocupació. Tot plegat reflecteix la capacitat d’adaptar-se als desafiaments globals i l’aprofitament les oportunitats emergents.

Aquests resultats no només reafirmen el posicionament com a motor econòmic a nivell nacional i internacional, sinó que també evidencien el potencial per continuar creixent mitjançant la inversió en innovació, la sostenibilitat i la digitalització, pilars fonamentals per fer front als reptes de l’economia del futur.

Però què passa amb la comarca quan es converteix en un punt d’interès per organitzar grans esdeveniments empresarials?

Tenim propostes d’activitats locals que durant tot l’any es tradueixen en visites, però quina és la nostra capacitat d’atreure empreses perquè ens percebin realment com a punt de trobada? En aquest context, la proposta d’organitzar aquests esdeveniments promovent les instal·lacions que els diferents ajuntaments i la mateixa Diputació han impulsat és una opció estratègica i atractiva, combinant accessibilitat, infraestructura de primer nivell i un entorn inspirador.

Estadístiques destacades del Sector MICE a Catalunya 2024

Segons diversos estudis i anàlisis del sector, les dades del 2024 mostren una tendència ascendent en el nombre i la qualitat dels esdeveniments empresarials organitzats a la zona:

Increment en el nombre d’esdeveniments: Durant l’any s’han celebrat aproximadament 400 esdeveniments MICE, cosa que representa un increment del 18% en comparació del 2023. Aquesta xifra reflecteix la confiança creixent d’empreses nacionals i internacionals a Catalunya com a destinació de negocis.

Assistència i Participació: S’estima que aquestes trobades han atret més de 250.000 assistents, entre executius, emprenedors i professionals de sectors clau. La diversitat de perfils ha enriquit el networking i ha afavorit la col·laboració intersectorial.

Impacte econòmic: Els esdeveniments MICE han generat un impacte econòmic directe proper als 1.200 milions d’euros. Aquesta inversió es tradueix en oportunitats de feina, dinamització del turisme de negocis i enfortiment de la imatge internacional de la regió.

Tenim una infraestructura hotelera que podem i hem de promoure. L’Hotel BRUC n’és un exemple i aquestes dades, fruit de la consolidació d’infraestructures modernes i de la proactivitat d’organismes privats com la UEA, la Cambra de Comerç i altres que emergeixen amb bon peu estan en capacitat de respondre a l’oportunitat.

Des de l’Hotel Bruc i altres de la zona tenim la possibilitat d’oferir:

Accessibilitat i Connectivitat

Àmplia i flexible infraestructura

Entorn inspirador i experiències complementàries

Oferta integral per a sectors diversos

Sostenibilitat i experiència local

Conclusions

Amb una planificació adequada podem aprofitar aquesta oportunitat única per transformar la comarca en un punt fàcil d’escollir per a les empreses del món com una experiència interessant per reunir-se, tenir un contacte viu i tancar projectes i negocis. Podem fer-ho. És una gran oportunitat per a tothom.