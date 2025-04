EMINFOR: Innovació i qualitat en el tractament d’aigües

Empresa pionera en tractament d’aigües, especialitzada en desinfecció, manteniment i solucions eficients per a diversos sectors industrials.

Compromís amb la qualitat i innovació en el tractament d’aigües

Fundada el 1989 i ubicada al Polígon Industrial Les Comes d’Igualada, aquesta empresa s’ha consolidat com a referent en el sector del tractament d’aigües. Amb un equip multidisciplinari format per especialistes en Ciències Químiques i Ambientals, biòlegs, enginyers químics i altres professionals, ofereix solucions integrals per al manteniment i la qualitat de l’aigua.

L’empresa destaca per la seva expertesa en la prevenció de la Legionel·la, el tractament de calderes de vapor i de climatització, i la gestió de circuits de refrigeració industrials. A més, implementa sistemes avançats de tractament d’aigua, com osmosi inversa, descalcificació i filtració, garantint solucions eficients i adaptades a cada necessitat.

Innovació en desinfecció i tractament d’aigües

L’empresa compta amb una gamma de productes químics propis per al tractament d’aigües, desenvolupats amb formulacions innovadores per garantir la màxima eficiència i seguretat.

Garantir una aigua en òptimes condicions és essencial per a la salut, la indústria i el medi ambient.

Entre les seves marques registrades destaca DIOXPURE, un diòxid de clor estabilitzat al 0,75%, dissenyat per a processos industrials i la desinfecció d’aigua potable. Aquest producte elimina de manera ràpida i segura bacteris, fongs, virus i espores, sense alterar el sabor ni generar olors, assegurant una aigua neta i de qualitat.

Solucions per a circuits d’aigua i manteniment industrial

EMINFOR, empresa pionera en el tractament d’aigües, ofereix solucions eficients per a la desinfecció, el manteniment i la millora del rendiment de les instal·lacions industrials.

Amb una àmplia gamma de productes especialitzats, com AQUICIDE, per eliminar la Legionel·la i el biofilm, i AQUICIR, per prevenir incrustacions i corrosió en circuits oberts de refrigeració, EMINFOR garanteix la qualitat i la seguretat de l’aigua.

L’empresa també proporciona serveis per a circuits tancats amb la gamma de productes AQUICIR CC, protecció per a calderes de vapor amb la gamma AQUIGEN i tractaments específics per protegir les línies de vapor amb la gamma AQUIMINE basats en tecnologia d’amines filmants.

EMINFOR, referent en la prevenció de la Legionel·la

EMINFOR, lidera la prevenció de la Legionel·la i l’adaptació de les instal·lacions a la nova normativa. Amb l’entrada en vigor del Reial Decret 487/2022, que reforça les mesures de control i manteniment, EMINFOR ofereix solucions personalitzades per garantir el compliment legal i la seguretat sanitària.

L’empresa dissenya i implementa plans d’autocontrol, realitza auditories tècniques i utilitza tractaments químics avançats per eliminar el risc de contaminació en circuits d’aigua sanitària, torres de refrigeració i sistemes industrials. A més, amb la seva acreditació ENAC 17025, pot realitzar anàlisis oficials de Legionel·la, assegurant un control rigorós.

Amb més de 30 anys d’experiència, EMINFOR es consolida com a aliat estratègic per a empreses i instal·lacions que busquen seguretat, compliment normatiu i eficiència en la gestió de l’aigua.

Un laboratori propi per a control i recerca

Per assegurar l’eficàcia dels seus tractaments, l’empresa disposa d’un laboratori acreditat per ENAC segons norma ISO 17025 on realitza controls exhaustius de l’aigua dels circuits. Aquests controls permeten ajustar i optimitzar els tractaments aplicats, investigar noves solucions i assegurar el compliment de les normatives vigents. A més, realitzen anàlisis fisicoquímiques i bacteriològiques d’aigües de piscines, aigua potable, control de pous i Legionel·la entre altres.

Un referent en el sector

Amb més de tres dècades d’experiència, l’empresa igualadina s’ha consolidat com un actor clau en el sector del tractament d’aigües. La seva aposta per la recerca, la innovació i el compliment estricte de la normativa ha fet que esdevingui un referent en la desinfecció, la prevenció de la Legionel·la i la millora de la qualitat de l’aigua en diversos sectors industrials i sanitaris.

Situada al carrer Dinamarca 5, nau 6, del Polígon Industrial Les Comes d’Igualada, continua treballant per oferir solucions eficients i sostenibles que garanteixin un subministrament d’aigua segur i de qualitat.