PIMEC analitza un escenari de creixement moderat pel 2025 i alerta sobre els desafiaments de la indústria

La patronal de la petita i mitjana empresa ha assenyalat que les comarques centrals tenen una economia diversificada, amb una estructura empresarial de pimes molt dinàmica

PIMEC ha exposat un escenari de creixement econòmic moderat pel 2025 i també una moderació de la inflació i una reducció progressiva dels tipus d’interès. Així ho ha fet durant un acte celebrat a la seu de PIMEC Catalunya Central en el qual l’entitat ha analitzat les projeccions de l’economia internacional per a aquest 2025 i les dades econòmiques amb perspectiva territorial.

L’acte ha anat a càrrec del director de l’Àrea d’Economia i Empresa de PIMEC, Carles Mas, que ha explicat que l’economia mundial creixerà a un ritme més moderat (3,2%-3,3%), amb una evolució desigual entre regions. En aquest sentit, Europa registrarà un creixement feble (0,8%-1,3%), els Estats Units es mantindran amb un creixement sòlid al voltant del 2,1%-2,3%, mentre que Catalunya es mantindrà al voltant del 2,5%.

Durant la sessió s’ha realitzat una radiografia econòmica de les Comarques Centrals i del Bages, posant en relleu tant les fortaleses com els reptes que afronta aquest territori. Carles Mas, ha exposat com aquesta regió manté un perfil productiu diversificat, amb un fort pes del sector industrial, una base de serveis en creixement i una presència encara significativa del sector primari, tot i la seva tendència a la baixa.

En aquest context, el 33% dels ocupats de les pimes de la Catalunya Central es concentren en la indústria, una xifra clarament superior a la mitjana catalana (16,3%), fet que consolida la regió com un dels principals pols industrials del país. No obstant això, Mas ha alertat que la reducció del nombre d’empreses industrials en els darrers anys.

En aquest sentit, ha explicat que la pèrdua progressiva de pes en sectors estratègics com la indústria i el sector primari és una situació que obliga a actuar amb mesures de suport i reindustrialització. A més, el director de l’Àrea d’Economia i Empresa de PIMEC ha destacat que un altre dels grans reptes del territori és evitar la dependència exclusiva del consum intern i potenciar la diversificació econòmica.

El president de PIMEC Catalunya Central, Esteve Pintó, també ha participat en la jornada i ha manifestat que “les pimes del Bages i del territori en general necessiten suport per guanyar en productivitat i millorar la seva presència internacional”. A més, ha reivindicat la necessitat de promoure polítiques que ajudin les empreses a créixer, exportar i adaptar-se a la transformació digital.

Finalment, PIMEC ha instat a desenvolupar polítiques de suport a la productivitat empresarial, especialment en el sector industrial, per frenar la desacceleració i millorar la capacitat exportadora del territori, que en el cas del Bages ja supera la mitjana catalana. L’entitat ha subratllat que la inversió en infraestructures, la millora del sòl industrial i l’accés a finançament seran elements clau per garantir un creixement equilibrat i sostenible en els propers anys.

Perspectiva de les pimes catalanes

Mas també ha presentat l’enquesta a les pimes que ha elaborat l’entitat, on es constata que el 32% de les pimes perceben l’entorn econòmic amb incertesa, mentre que un 44,3% preveu augmentar vendes, especialment en sectors com l’hostaleria i els serveis empresarials. A més, el 64,2% de les empreses tenen previst invertir en digitalització i innovació. D’altra banda, pel que fa a les perspectives de contractació per al 2025, es mostra que un 31,4% de les empreses preveu incrementar la plantilla, liderades per les mitjanes empreses (63,2%), mentre que sectors com la construcció mostren un dinamisme molt baix.

Paral·lelament, les perspectives sobre preus i costos empresarials indiquen que un 67,3% de les empreses preveu modificar preus, amb un increment similar a l’augment dels costos, especialment en sectors com l’hostaleria (78,6%) i el sector primari (77,8%), mentre que la construcció i la indústria mostren percentatges més baixos per la seva alta competència.

L’entitat també ha analitzat les principals problemàtiques de les pimes, tot apuntant que el 55,4% de les empreses identifiquen la pressió sobre els marges com el principal desafiament, a causa de l’augment dels costos laborals i de proveïdors. A més, la burocràcia i les regulacions (42,8%) es mantenen com una barrera per a l’activitat empresarial, mentre que el 36,4% de les empreses pateixen dificultats per cobrir vacants, especialment en sectors tècnics i industrials.