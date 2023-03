“Els jocs de taula són la nostra passió i la volem compartir reconnectant la societat amb l’infant que tots portem dins”

Entrevista als germans Abel i Josep Maria Balcells i David Gonzalez, fundadors de l’associació Punt de Partida / @puntdpartida / www.puntdpartida.cat

Venim de tres mons ben diferents: un fisioterapeuta, un enginyer informàtic i un director de cine. Ens hem reunit per crear un punt de partida per als jocs de taula a la ciutat d’Igualada.

L’Associació Punt de Partida va néixer ja fa temps. Què us va moure a crear-la?

Podríem dir que la associació en si va néixer fa uns dos mesos en un acte inaugural al Centre Cívic Nord d’Igualada, però ja fa temps que juntament amb el meu germà i un amic portàvem dins la idea de tenir un lloc a la nostra ciutat on poder compartir i viure la nostra afició. Des de ben petits hem tingut la sort de viure aquest món més analògic, els jocs de taula són una de les nostres grans passions i sempre les hem compartit amb els nostres amics. D’altra banda, tot i l’auge que estan tenint els jocs de taula, vèiem que a Igualada encara no es respirava massa aquesta cultura del joc, per aquest motiu vam decidir que era el moment de crear l’Associació i així poder difondre la cultura dels jocs de taula i també poder aportar un espai a totes aquelles persones amb ganes de jugar, però sense accés a jocs o sense un grup de gent amb qui jugar. En qüestió de pocs mesos estem veient com setmana rere setmana el Punt de Partida s’omple de persones de totes les edats (tant petits com grans, grups d’amics o famílies) que volen descobrir el món dels jocs de taula i conèixer gent amb qui compartir l’afició.

On es desenvolupen les activitats de l’associació?

Hem tingut la sort que l’Ajuntament d’Igualada i el Centre Cívic Nord ens han acollit i podem disposar d’una sala molt lluminosa i ben equipada on reunir-nos i jugar.

Quines activitats esteu duent terme? En què consisteixen?

De moments estem realitzant una sessió setmanal cada divendres de 18.00h a 22.00h al centre cívic. En cada sessió intentem portar com a mínim 8 jocs de taula diferents. Vam decidir que les dues primeres setmanes de cada mes presentaríem dues tipologies de joc, ja sigui per les seves mecàniques o per la temàtica, i durant les dues setmanes restants portem tots els jocs presentats aquell mes perquè la gent pugui repetir partides del joc que més els hagi agradat o provar jocs als quals no ha tingut temps de jugar. A Instagram i a la nostra web publiquem quins seran els jocs que es presentaran amb breus vídeos explicatius de cadascun. De totes maneres, l’espai també és obert a tothom qui vulgui portar els seus jocs per jugar-los allà. Tot i que de moment ens reunim els divendres, estem estudiant la possibilitat de fer sessions dissabte al matí i arribar a persones que no poden venir els divendres. També ens agradaria poder realitzar alguna sessió de jocs nocturna, però amb els horaris del centre cívic no creiem que encaixi.

Hi ha algun tipus de competició?

De moment encara no hem celebrat cap competició, donat que en primer lloc prioritzem apropar els jocs de taula i donar-los a conèixer, però en tenim vàries de pensades que ens agradaria dur a terme durant l’any. Fins i tot tenim en ment fer alguna competició a l’exterior de cara a la primavera o per la festa major, perquè la gent vegi que no tots els jocs a què juguem es juguen sobre una taula.

Hi ha colles que juguen fora del local i en altres horaris?

I tant, de fet també és una de les raons per les quals ens vam animar en aquesta aventura. Per conèixer grups que ja juguen habitualment a jocs de taula i unir-los entre ells. Cada divendres hi ha algú que ens explica que es reuneix els dissabtes per fer dia de jocs, o que els dimecres a la tarda fan la partida, i aquest és un dels nostres objectius, el d’acollir aquests grups i poder compartir amb ells la nostra passió.

Creieu que hi ha un joc ideal per a cada persona? Com recomaneu els jocs?/

Hi ha milers de jocs de taula i cada joc té la seva persona, lloc i moment. De la mateixa manera que cada persona té una predilecció per un tipus de joc. Això no vol dir que només acabi jugant a un tipus de joc. Per exemple, la primera vegada que algú ve a l’associació generalment li presentem un joc familiar, d’aquesta manera podem intuir les seves aptituds, interessos i, el més, important xerrar i conèixer-nos per, a partir d’aquí, veure quins jocs li poden agradar més per anar introduint-los de mica en mica. D’aquesta manera, amb el temps veiem com els gustos de la gent evolucionen, i persones que comencen amb els jocs més “party” acaben descobrint un nou món amb jocs “euro” i s’enganxen a partides que poden arribar a durar hores.

Quin son els jocs que tenen més èxit?

Uf, difícil pregunta. La veritat és que es juguen a jocs de tot tipus o almenys és el que volem aconseguir. De moment estem introduint jocs familiars amb mecàniques senzilles amb l’objectiu que la gent pugui socialitzar i divertir-se a mesura que va aprenent en diferents àmbits, com la presa de decisions, la gestió econòmica, la memòria espacial, etc.

Les persones venen en colla o individualment?

Doncs hi ha una mica de tot, el més habitual és que vinguin grups familiars, d’amics o parelles, però també ve molta gent sola amb ganes de conèixer gent nova i a veure què tenim. El que intentem en tot moment és de donar la benvinguda i intentem que ningú es trobi sol introduint-lo en una partida que estigui a punt de començar i que se senti com a casa.

El ‘Punt de Partida’ és també un punt de trobada?

Sí, de fet, aquesta és la gràcia del nom de l’associació, un joc de paraules entre ‘punt de trobada’ i ‘punt de partida’, ja que som un punt de trobada per la gent que li agrada jugar, que vulgui descobrir nous jocs i per tothom que vulgui aplicar el joc a l’aprenentatge vital, però hem batejat l’associació com a ‘Punt de partida’ perquè volem que sigui literalment l’inici, el punt de partida de la cultura del joc a Igualada, el punt que desperti el petit monstre “jugón” que tots portem dins.

Compteu amb algun tipus d’ajuda?

De moment estem molt agraïts per tota l’ajuda que estem rebent per part del Centre Cívic Nord. També hi ha alguna editorial com ‘Brain Picnic’ que ens ha cedit uns quants jocs perquè formin part de la ludoteca de l’associació. Però de cara a organitzar esdeveniments especials qualsevol ajuda econòmica serà molt ben rebuda.

Hi ha equivalents d’aquesta associació a altres llocs?

I tant, a Catalunya hi ha moltíssimes associacions lúdiques, sense anar més lluny aquí a Igualada també tenim ‘El Pati’ que, si no m’equivoco, està més orientada als jocs de rol. També hi ha associacions més veteranes com ‘Zas Juegos’ que es reuneixen al Centre Cívic Can Verdaguer de Barcelona i ens han ajudat molt a arrencar el projecte, o el ‘Club Amatent’ de Sant Vicenç dels Horts que diria que són dels més nombrosos en nombre de socis, i també associacions més joves com “Osona Juga’ amb la qual ben aviat ens agradaria fer una trobada.

Hi ha alguna relació entre aquestes associacions?

Sí, crec que és la clau de la difusió, que entre associacions ens comuniquem, ens ajudem, i fem arribar la cultura lúdica a tot arreu. La nostra intenció és tenir vincle amb aquestes associacions i poder fer trobades ja sigui per compartir o per competir entre clubs. De fet ja fa uns anys que el ‘Club Amatent’ organitza les olimpíades lúdiques, on equips de cada club de Catalunya competeix en diferents jocs. Seria un somni poder-hi participar representant Igualada.

Quins objectius teniu plantejats?

El nostre objectiu principal d’aquest any és arribar al boca-orella dels habitants d’Igualada i la comarca, i poder aportar els nostres coneixements lúdi A través d’explicar nous tipus de jocs, setmana a setmana, i organitzar esdeveniments puntuals per tal de dinamitzar la gent de la ciutat. Més endavant, també ens agradaria arribar a nous territoris de la comarca, que estiguin interessats en difondre el món dels jocs de taula.

Esperàveu que tingués tant èxit la vostra convocatòria de jocs de taula?

Al principi teníem por que no vingués ningú a jugar, però amb el feedback i la quantitat de gent que està venint aquestes últimes setmanes, el que ens fa por és que l’espai ens quedi petit. Tant de bo! Això seria un bon termòmetre per veure que el nostre propòsit s’està complint.

Què destacaríeu a favor dels jocs de taula en comparació als videojocs?

Ens agraden molt els jocs de taula perquè creiem que fomenten valors que, a poc a poc, s’han anat perdent: la importància de trobar-nos físicament amb persones, compartir un espai conjunt on intercanviar coneixements i aprenentatges, crear ritmes més naturals i adequats a cada persona, etc. Són molts els beneficis de crear sinergies en directe, i segurament no acabaríem mai d’anomenar-los, vivim en una societat que cada cop està més desconnectada malgrat l’evolució tecnològica, i no trobem millor reivindicació que la de recuperar el contacte humà tot divertint-nos jugant.