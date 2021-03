Els igualadins aturats ja poden demanar la Targeta de Compra Local amb 100 euros

Les persones en situació d’atur ja poden demanar, durant tot aquest mes de març, la Targeta de Compra Local. Es tracta d’unes targetes de crèdit de 100 euros que serviran per comprar als comerços adherits a la iniciativa. Per a preservar l’anonimat de l’usuari i evitar estigmes, les targetes tindran la mateixa estètica i funcionament que una targeta de crèdit convencional.

Ho poden sol·licitar totes les persones que es trobin en situació d’atur i que estiguin donades d’alta al SOC des de, com a mínim, abans del dia 1 de febrer del 2021, i empadronades a Igualada amb una antiguitat mínima del 31 de gener del 2021. La sol·licitud de la Targeta es pot fer per via telemàtica a tramits.igualada.cat/Ciutadania amb la paraula clau “targeta comerç” o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del mateix Ajuntament amb cita prèvia demanada al 93 803 19 50. El termini per fer la sol·licitud acaba el divendres 26 de març.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, el grup que va impulsar que aquesta iniciativa entrés als pressupostos, afirma que “és una proposta que vam fer amb l’objectiu d’ajudar, amb una mateixa mesura, a les persones que s’han quedat sense feina i al comerç local. Hem de recordar que l’atur de la ciutat ha crescut en més de 600 persones des del mes de març arribant fins a les 2.848 en aquests moments i era una prioritat, per nosaltres, que aquestes persones poguessin tenir una ajuda directa per part de l’Ajuntament, en aquest cas en forma de Targeta de Compra Local”.

Cuadras afegeix que “estem molt satisfets de veure que aquelles propostes que fem des del PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta, es posen en marxa i som útils a la ciutadania. Esperem que el cercle de compra local que aconseguirem a través dels 270.000 euros de la mesura sigui una bona injecció econòmica que ajudi el comerç, els restaurants i les persones sense feina tot promovent les compres locals”.

S’amplia el termini per la inscripció de comerços i restaurants

Tots els comerços i restaurants que vulguin formar part del cercle de compres de les Targetes de Compra Local per persones a l’atur encara poden apuntar-se a la iniciativa. Aquesta setmana s’ha allargat el termini fins el 12 de març. Es pot fer telemàticament a tramits.igualada.cat/Ciutadania amb la referència “Sol·licitud d’adhesió a la campanya de comerç de targetes prepagament destinades a persones en situació d’atur” o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana del mateix Ajuntament.