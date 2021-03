El WhatsApp de Vilanova genera 650 interaccions en només 5 dies

El canal de WhatsApp de l’Ajuntament de Vilanova del Camí ha rebut en menys d’una setmana, 392 altes i ha generat 650 interaccions, moltes de les quals s’han resolt de manera automàtica. També s’han rebut 13 incidències de la via pública.

El dia 24 de febrer es va posar en marxa un nou canal de comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania. Es tracta d’un canal de WhatsApp que incorpora una part d’informació pública que es resol de manera automàtica i una altra part, que comporta la intervenció de personal municipal per a la seva resolució.

Fins aquest dilluns, primer de març, s’han rebut al canal de WhatsApp de l’Ajuntament fins a 13 incidències. La majoria són per alerta de llums fosos o deficiències a la via pública o al mobiliari urbà. Aquesta incidències es traslladen als departaments corresponents i una vegada solucionades s’informa al ciutadà del seu estat.

Cal dir que totes les consultes o incidències que s’envien a través d’aquest canal, s’intenten resoldre en el menor temps possible, però no és un sistema immediat. Les demandes que es fan durant el cap de setmana es revisen i es tramiten durant la setmana.

Aquest dilluns s’ha ampliat el sistema amb la comunicació d’alertes informatives que arriben a les persones que s’han donat d’alta al sistema. Aquest dilluns, per exemple, s’han actualitzat les restriccions COVID i també s’ha fet un recordatori del termini per presentar-se al I Concurs de Narrativa breu, convocat per la regidoria de Cultura i la Biblioteca.

Aquestes alertes no s’han de respondre, únicament són informatives.