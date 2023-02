“Els grans temes i els grans fets és millor desenvolupar-los a partir d’una única idea”

Entrevista a Paco Poch, productor de “Sis nits d’agost”, millor pel·lícula per a televisió als XIV Premis Gaudí

El productor de cinema igualadí Paco Poch va ser el convidat d’honor del col·loqui “Parlem de cinema” organitzat pel Rotary Club Igualada. Pocs dies abans, la pel·lícula “Sis nits d’agost”, amb el segell de la productora Mallerich Films de Paco Poch, va rebre el premi a la “Millor pel·lícula per a televisió” dels Premis Gaudí. Amb motiu del guardó i de la seva trajectòria com a productor, parlem amb Paco Poch.

Com comença la producció de “Sis nits d’agost”?

Vaig adquirir els drets d’aquest projecte juntament amb Jordi Lara i vam fer un acord molt bo: ell ajudaria amb el guió, i jo podia pagar quan recuperés els diners, això és molt bo per a un productor perquè pots treballar sense atabalar-te. Vaig proposar com a director a Ventura Durall perquè vaig veure la seva pel·lícula “Ofrena” i em va impactar molt la profunditat i psicologia del film; vaig que considerar que Durall estava preparat per a donar vida a una pel·lícula de Lluís Maria Xirinacs, el protagonista de la nostra història. Quan ja ho tenia tot més o menys lligat, vaig anar a TV3 i per sort els va agradar, això és molt positiu i suma molts punts. La pel·lícula es va fer en vint-i-un dies i després va passar molt de pressa a post-producció.

Tu també vas treballar amb el guió, oi?

Sí, i vaig intentar que fos divulgatiu, no volia que quedés com un manifest. La història té molts vessants polítics: antifranquisme, república, democràcia, transició…, per tant, no volia caure en tòpics. Volia evitar que la gent rebutgés la pel·lícula perquè el protagonista fos un líder català independentista. La mort havia de ser el centre de tot.

La història de Lluís Maria Xirinacs i la novel·la de Jordi Lara, no és una història fàcil. El teu secret per produir una pel·lícula d’èxit?

Senzillament, els grans temes i els grans fets és millor desenvolupar-los a partir d’una idea. En el nostre cas, partim de la mort i des d’allà arribem a altres temes. Per sort, Lara també ens va ajudar amb el guió.

Què hi ha de Paco Poch a “Sis nits d’agost”?

Com a títol personal, les preocupacions i l’interès cap a una persona que ha triat una trajectòria difícil i poc usual. M’agrada que el protagonista sigui un home que ha tocat fons i a més que es representin temes que encara vivim a la nostra societat. També la justícia i d’insistència a lluitar per als presos polítics. Com a productor, l’elecció del director, dels actors, la música…

Com ha estat treballar amb altres productores?

Recordo que TV3 es va ficar molt en què no es veiessin massa senyeres. Per la resta molt bé. Com et comentava abans, tots vam treballar en conjunt fent un bon equip.

En quin projecte treballes ara?

Tinc diversos projectes. Et vull parlar d’un en concret que és bastant complicat. Es tracta de la novel·la de Josafat, escrita per Prudenci Bertrana l’any 1906, en plena època del modernisme català. La història és sobre un home religiós tancat a la catedral de Girona, és el viu retrat d’un home que no pot estimar pels convencionalismes de la societat. Vull preparar un curtmetratge i veure si després ho puc transformar en pel·lícula, tot i que sigui molt difícil.

També treballo en un documental sobre el flamenc.

T’has plantejat treballar amb plataformes audiovisuals privades com Netflix, Filmin, HBO?

Fins ara no, però algun dia potser ho he de fer. En el projecte que treballo ara, per exemple, és difícil perquè és complicat que a aquestes plataformes internacionals els interessi la vida d’un capellà català…

També el tema de la llengua catalana…

Clar, en aquestes plataformes el català no té tanta cabuda i imagino que s’hauria de fer el doblatge.