Vallbona promociona la gimcana virtual dels bandolers

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia està promocionant la gimcana virtual ‘Bandolers a la recerca del tresor’ a mitjans catalans de gran tirada com Descobrir Catalunya i Petit Sàpiens. D’altra banda, l’activitat també ha aparegut al web especialitzat en viatges i a les xarxes socials del blog My família passaport, que n’han fet una entrada, i posts i històries a Instagram, al compte que té prop de 12.000 seguidors.

La gimcana digital ‘Bandolers a la recerca del tresor’ és una activitat que impulsen l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia amb el suport d’Anoia Turisme i la Diputació de Barcelona i l’ha dissenyada Gymkana digital turística. L’activitat porta per subtítol ‘Una aventura per conquerir en família!’ i proposa 12 enigmes per resoldre en 70 minuts en un recorregut d’1,1 quilòmetres que permeten descobrir molts indrets del municipi.

L’activitat arrenca davant de l’edifici de l’Ajuntament i per participar-hi cal entrar al web de la gimcana, que proporciona instruccions, pistes i un mapa. També es podrà accedir a aquest web escanejant el codi QR que apareix als cartells de l’activitat. El recorregut passa per Cal Bayona, el safareig, Casa Creus, Ca la Viuda, Ca l’Americano, Cal Pons, Cal Mora, Cal Sabaté, l’església i el camí ral.

Els participants es traslladen al segle XVI i tindran com a objectiu unir-se a un grup de bandolers catalans llegendaris. No serà fàcil, perquè se saben esmunyir molt bé i, a més, els persegueixen per posar-los a la presó perquè roben els carros que travessen el país pels camins reals. Per poder unir-se a la banda caldrà localitzar el líder del grup abans que acabi el dia.

Tots els participants que completin la gimcana digital ‘Bandolers a la recerca del tresor’ tindran com a premi una ampolla de vinagre de mel elaborat artesanalment al municipi per D’Melis. Nomès cal que ensenyin la pantalla final, que demostra que han superat la gimcana digital, a un dels tres bars de Vallbona d’Anoia; Cal Saumell, bar La Brasa i Ka la Piscina i obtindran com a obsequi una ampolla de 250 ml.