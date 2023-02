A propòsit del 24 de gener, dia de Sant Francesc de Sales, Patró dels Periodistes

Aquest 24 de gener se celebrava el dia de Sant Francesc de Sales, Patró dels Periodistes, amb un ofici religiós, a la parròquia de Sant Francesc de Sales, de Barcelona; una cerimònia convocada per l’Arquebisbat d’aquesta ciutat i participat també per una representació del Col·legi de Periodistes de Catalunya. L’ofici, una vegada més, va anar dedicat a la professió i, molt especialment, a tots aquells periodistes col·legiats que ens a han deixat al decurs d’aquest darrer 2022.

Independentment de la confessionalitat de cadascú, en tant que periodista em permeto -en aquesta pagina- la llicencia de descobrir-vos, o redescobrir-vos si cap, amb unes ratlles la figura d’aquest patró dels periodistes. Francesc de Sales (Ducat de Savoia, 1567 – Lió, 1622), titular i patró de la família salesiana, àdhuc patró dels escriptors i periodistes, endemés de ser venerat com a sant tant a l’Església Catòlica com a l’Església Anglicana, va estudiar teologia, filosofia i retòrica, primer en un Col·legi Jesuïta, i especialitzant-se en algunes d’aquelles matèries inicials a la Universitat de la Sorbona, de París. Tanmateix, aviat va destacar per un gran domini de l’escriptura i molt especialment per esdevenir un autèntic comunicador de la veritat del seu dia a dia; un acte literari realitzat amb educació, poliment i a tothora lliure d’ofenses. Amb un raonable esperit crític, De Sales, va consolidar-se com a un incansable escriptor i predicador d’una oratòria que cercava la transmissió dels coneixements de l’Evangeli cristià. Això és, la seva inqüestionable traça per a l’escriptura, amb un domini lèxic incomparable, van propiciar que tres centúries després de la seva mort; a l’any 1923, Roma el nomenés Patró dels periodistes i escriptors del món catòlic. Des d’aquesta data, doncs, s’ha anat mantenint la tradició de retre-li totes les reverències a propòsit de l’instituït Dia dels Periodistes, és a dir, dels i de les periodistes que puntualment han anat i anem sumant-nos a escriure la llarga Història del Periodisme.

En aquest sentit, un breu repàs d’aquesta Història del Periodisme, ens situa en què aquesta acció ordinària i contínua de recollida, elaboració i difusió de notícies sobre els principals esdeveniments ocorreguts en un indret, i per extensió al món, que duen a terme els periodistes –en qualitat de periodistes de professió- porta a hores d’ara un llarg recorregut. Efectivament, és des de finals del segle XVII que és reconeguda l’activitat periodística bolcada als diaris com a principal mitjà de difusió d’unes notícies a l’abast de la ciutadania; i, des d’una velocitat de transmissió cada cop més en augment. No tardarien, emperò, a fer la seva aparició les revistes, complementant i donant més especificitat –i per què no, de vegades, excel·lència- al treball periodístic. Òbviament, la producció periodística va trobar en els nous canals de comunicació, la ràdio i la televisió, al segle passat, bo i obrint-se, a la centúria actual, a les xarxes de comunicació interconnectades i de repercussió mundial, Internet.

Endinsar-nos pels vells camins del periodisme ens situa davant d’unes originàries i potser molt elementals maneres de fer periodisme, que van des d’uns treballs periodístics summament arcaics i artesanals, al llarg de quasi dos segles, a uns procediments més avançats i lliures, amb la incorporació gradual d’il·lustracions, dibuixos i fotografies, aquestes dues últimes centúries; després, un periodisme contemporani de la mà de la industrialització ha vist els millors episodis de productivitat i rendibilitat en la difusió de la informació. I, des de tombants del segle XX, aquell avenc de dies anteriors ha vist venir una irremeiable deriva amb l’aparició d’Internet, que pas a pas però ha d’anar trobant solucions.

Tot plegat fa que, si a Europa i als Estats Units, el periodisme es va anar desenvolupant i creixent gràcies a la tecnologia i al comerç, marcat per la progressiva incorporació de tècniques especialitzades per a reunir, editar i disseminar un nombre cada cop més copiós de notícies disponibles i, de més en més, ajustades i transmeses a un temps més immediat; el treball periodístic, tot i la plena digitalització, es fa moltes vegades impossible o si es vol inabastable per a satisfer a unes agències periodístiques destinades al consum d’informació d’un públic massiu, ja sigui des d’una esfera estrictament local o bé de magnitud territorial i/o nacional. Per descomptat, en qualsevol circumstància, l’exercici de periodista obliga al i a la professional a estar preparat per a tota mena de canvis i innovacions.

Tanmateix, si bé tan professional del periodisme és qui treballa per a un mitjà internacional o nacional o per a un públic d’un modest nucli poblacional; sí que el treball periodístic circumscrit a la premsa de proximitat -ja sigui impresa i/o digital- tal vegada sigui el que millor encaixi els embats informatius del ritme estressant a què ens sotmeten els fets dels nostres dies; bo i contribuint a una informació més pausada i pautada, de fet, una feina més saludable a l’hora de confegir-la per part del o de la periodista.