Els errors li juguen una mala passada al CFI a Vilafranca (1-0)

Els blaus arribaven a Vilafranca amb la intenció de tancar l’any de la millor manera possible. Davant, un equip de gran potencial, posicionat a la zona alta de la classificació.

Un duel molt complicat, que els igualadins encaraven amb la màxima il·lusió.

L’enfrontament va iniciar-se amb molta intensitat, beneficiant els interessos locals. I amb aquesta situació, al minut 7, en un córner, els locals obrien el marcador.

Calia remar a contracorrent. Des d’aquell moment, l’equip blau va intentar proposar i Genís va tenir una gran oportunitat per empatar, que va malbaratar el porter vilafranquí.

El partit estava molt travat i amb molts xocs, que dificultaven el joc dels de Cabestany. S’arribava al descans amb la sensació que es podia capgirar el resultat, però s’havia de ser més determinant.

A la segona meitat, l’equip va sortir al terreny de joc amb la mentalitat de lluitar i treballar per poder algun punt de Vilafranca.

Tot i la constància dels visitants, els penedesencs resistien amb molt de caràcter, sense concedir pràcticament ocasions. Els locals sabien què havien de fer per fer córrer el temps.

Els blaus van disposar de tímides arribades, que no es van convertir en gol i el duel va acabar l’un a zero.

L’equip arriba a l’aturada amb 10 punts i després de les festes nadalenques jugarà davant la Pobla de Mafumet.

