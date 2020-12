Empat a remolc del CFI femení al camp de l’Europa (2-2)

Les igualadines visitaven el Nou Sardenya amb ganes de seguir amb les bones sensacions que en les darreres jornades. Davant es trobarien a un Europa, un pèl irregular en aquest inici de lliga.

Tot i les intencions visitants, les barcelonines van sortir molt més endollades al duel. L’equip de Cubí se sentia molt incòmode i, al minut 5, va encaixar el primer gol. Les sensacions no eren positives i el marcador estava en contra.

Amb el pas dels minuts, les blaves van anar entrant a l’enfrontament. Així va ser com Sonia va ser objecte de penal i Mar el va convertir en l’empat.

Des d’aquell moment, l’equip es va sentir millor al camp i va agafar el protagonisme de la pilota. Les anoienques van disposar de diverses ocasions, que no van poder ser transformades i s’arribava al descans amb empat a un.

La segona meitat va iniciar-se de manera trepidant, amb una ocasió clara per cada equip. Cap dels dos conjunts va estar encertat i va seguir l’igualada.

Cap dels equips era capaç de tenir el control i els petits detalls marcarien la diferència. Així va ser com, al minut 60, després d’un llançament de falta, desviat per Aina, una jugadora local va rematar de cap, al fons de la xarxa. L’equip es mostrava erràtic en zona de construcció i es complicava el duel.

L’equip hi va posar orgull i coratge i, al minut 75, en una centrada lateral, Vives va rematar a la perfecció, per fer l’empat. Les blaves van seguir pressionant fins al darrer instant, tenint una gran oportunitat, a peus de Jana, que es va estavellar amb el travesser.

Les blaves van tancar l’any amb un empat amb regust agredolç.

