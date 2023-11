Els empresaris del polígon celebren la seva primera trobada Networking

Publicitat

L’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de les Comes (AEPIC) ha celebrat el seu primer Esmorzar-Networking, amb l’assistència d’una trentena de socis de l’entitat. L’acte ha tingut lloc al concessionari Servisimó Audi-Volkswagen-Skoda, amb la presència del president Joan Mateu, el gerent de Servisimó Francesc Pua, i els regidors de l’Ajuntament d’Igualada Miquel Vives i Jordi Marcé.

Joan Mateu ha explicat que “hem organitzat aquesta trobada per a que ens coneguem tots els socis de l’AEPIC i puguem recollir propostes, suggeriments i queixes que puguin haver-hi per les millores del polígon. La nostra funció és fer pressió a les administracions per aconseguir, entre tots, tindre un polígon més més competitiu per a les empreses que en formem part”. Respecte les obres de modernització del polígon industrial, que l’Ajuntament ja ha iniciat en la seva primera fase, Mateu afageix que “cada any s’ha fet una inversió, i pel que fa al 2024 puc dir que estem treballant colze a colze amb l’Ajuntament per anar a la Diputació a buscar diners per poder fer una ampliació una mica més grossa. Ens queden molts carrers encara per arreglar. No arribem al 50% del polígon que s’ha fet nou. Són prioritaris els carrers Alemanya i Gran Bretanya, a la part que no s’ha fet nova, i penso que s’ha de fer també la millora de l’entorn. Una altra zona que s’hauria de remodelar és l’Avinguda Països Catalans, la part central, i també el carrer Itàlia“.

Per la seva banda, el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé, explicava que “ja fa tres o quatre anys vam adoptar un compromís amb l’AEPIC d’executar aquest pla de modernització. I ho estem fent, ja hem invertit fins ara 3 milions d’euros i el compromís és de seguir treballant de manera que en deu anys poder executar tot el pla de modernització. És un compromís que vam adoptar i el mantindrem. Les Comes portava molts anys amb un polígon envellit, i ja era hora de modernitzar-lo, actualitzar-lo amb els serveis actuals, amb il.luminació, aparcaments i amples de carrers de mides actuals. És el que necessiten les empreses avui en dia”.

Compartir