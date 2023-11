La 19a edició del festival “elPetit” arriba a l’Aurora el 25 i 26 de novembre

Publicitat

El Teatre de l’Aurora acull un any més elPetit, el festival internacional d’Arts per a la primera infància (0-5 anys) més gran d’Europa, que enguany arriba a la seva 19a edició. El festival, que s’allargarà fins el 26 de novembre, proposa un ampli programa d’espectacles que es representaran a 13 ciutats del territori. El cap de setmana del 25 i 26 de novembre es podran veure dues propostes recomanades per a infants de 0 a 5 anys: l’espectacle UP! de Lagunarte i Little night d’Imaginart.

UP!, un magnífic espectacle on a través de la veu i els objectes viatjarem per l’aventura de fer-se gran

Volem créixer, pujar més amunt, ser més grans… però massa alt ens mareja. Només podem créixer fins a la nostra pròpia alçada. Construïm la vida a cada moment. Els elements de la nostra construcció estan a l’abast, a la vista, dins del nostre cos, dins de la nostra veu, però de vegades tot se’ns escapa.

UP!, que significa “alt” en anglès i “precaució” en basc, és la paraula clau d’un espectacle adreçat a nens i nenes de 0 a 5 anys. A través de la veu i el cos, Kristof Hiriart ens ofereix un espectacle vocal excepcional que ens farà ser una mica més alts!

Escriptura, posada en escena i escenografia: Kristof Hiriart / Veu, percussió, moviment: Kristof Hiriart / Mirada externa: Maryline Pruvost / So: Patrick Fischer / Il·luminació: Antoine Decembri / Escenografia: Johann Praud, Marianne Cresson / Administració, producció i distribució: Maite Garra, Annick Irungaray, Christine Garay

Little night, una experiència interactiva única per als més petits

Un espectacle interactiu, suggerent i juganer que estimula els sentits dels més menuts de la casa.

Little Night és una experiència audiovisual immersiva. Un terra blanc. Vestits blancs per als nens i nenes que hi participen. Una explosió d’imatges i sons estimulants.

En el marc del Festival elPetit, Little Night convida a jugar amb la nit i el seu univers màgic, divertit i surrealista: estrelles que viatgen amb la seva bossa de mà, senyors amb paraigües que cauen del cel, taques de colors que ho envaeixen tot amb imatges suggerents que estimulen els sentits, provocant el joc dels nens i nenes, que canvien de forma i color quan se’ls toca, quan se’ls persegueix…

Direcció: Eulàlia Ribera i Jordi Colominas / Guió, grafisme i animació: Carles Porta / Banda sonora i composició musical: Josep Maria Baldomà / Programació: Román Torre / Producció: Isabel Urpí / Intèrprets: Raquel Viñuales i Claudia Lizeth / Tècnic en gira: Jordi Llunell, Arnau Pardo, Pedro Salazar / Producció de gira i distribució: Jaume Nieto

El festival per als més petits més gran d’Europa

El festival elPetit va néixer el 2005 en una iniciativa de la LaSala (Sabadell) amb una clara vocació internacional i d’expansió al territori. En aquest sentit, uns anys més tard, s’hi va sumar el Teatre de l’Aurora i, més endavant, s’hi van afegir el Mercat de les Flors (Barcelona), el Teatre Municipal (Benicàssim), el Teatre Principal (Olot), el Teatre de l’Escorxador (Lleida), el Teatre-Auditori (Sant Cugat), i el Teatre Clavé (Tordera), el Teatre-Auditori (Granollers), la sala Àtrium de Viladecans, el SAT! de Barcelona, el Teatre Municipal (Montcada i Reixac) i el Teatre Principal (Palma de Mallorca).

El festival és una oportunitat única per gaudir de muntatges i experiències de qualitat pensades pels més petits. Amb un ritual, una durada i una concepció de l’espai diferents. Amb aforaments reduïts, on tot es veu de molt a prop i on tot es viu molt intensament; on hi caben i es barregen tots els llenguatges per fer-nos viatjar a paisatges desconeguts. elPetit també vol ser un espai on es puguin acompanyar els infants, de la mà de les arts escèniques, a desenvolupar l’esperit crític i el sentit comú, en un àmbit de llibertat de pensament, per poder formar part d’una societat cada cop més generosa i solidària.

La celebració del festival a Igualada compta, per vuitè any consecutiu, amb el suport del centre dental juvenil i familiar Boca a boca, d’Igualada.

Horaris i venda d’entrades

Les representacions d’UP! es faran el dissabte 25 de novembre a les 11 h i a les 12.30 h i, Little night el diumenge 26 de novembre a les 11 h, 12 h, 13 h, 16:30 h, 17:30 h i a les 18:30 h. Les entrades, a 10 € (adults) i 8 € (nens) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.

Compartir