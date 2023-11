L’Igualada Rigat venç el PAS Alcoi per 4-2 amb la màgia de Les Comes

Publicitat

L’Igualada Rigat va aconseguir una suada victòria davant el PAS Alcoi a la vuitena jornada de la Parlem OkLiga 2023/24 a un Pavelló de Les Comes que va ajudar a l’equip amb una afició incondicional. Els arlequinats sumen tres punts importants que els permeten agafar una mica d’aire en una classificació molt ajustada.

Els homes de Marc Muntané van sortir molt endollats, ja que van tenir fins a tres ocasions clares per obrir el marcador al primer minut. Va ser al tercer minut quan Marc Carol va colar-se dins l’àrea alacantina i va aconseguir superar a Marc Grau “Guiri” per amb un xut ras.

L’Igualada va dominar el tram inicial del partit, amb arribades perilloses però sense acabar de rematar-les. Poc a poc, el conjunt de Lorenzo Pastor va anar agafant protagonisme a la pista i va disposar d’ocasions per empatar el partit. Oriol Llenas va disposar d’una falta directa al minut setze de partit, però no va poder transformar-la i els de Marc Muntané no van poder aprofitar la superioritat numèrica provocada per la targeta blava.

No va ser fins a les acaballes de la primera meitat quan Nil Cervera, amb un potentíssim xut de pala, va enviar una canonada amb direcció a porteria que amb la col·laboració de Marc Rouzé va acabar colant-se al fons de la porteria. L’alegria no va durar gaire, ja que un minut després l’Alcoi va poder retallar distàncies amb un gol (no exempt de polèmica) que va produir-se després d’un rebot dins l’àrea igualadina.

Amb el 2-1, la segona part va ser molt més tàctica: defenses tancades i contraatacs mesurats per evitar donar opcions al rival. Això es va trencar a falta de 10:49 per arribar al final, quan Nil Cervera va cometre penal i Sergi Canet ho va aprofitar: el xut de pala del jugador de l’Alcoi va tocar al guant de Guillem Torrents, però va acabar superant la línia i establint el 2-2.

La reacció dels homes de Marc Muntané va arribar cinc minuts després, també des del punt de penal; Cervera va poder rescabalar-se i va transformar la pena màxima per tornar a posar per davant el conjunt arlequinat. A falta de dos minuts i mig, Gerard Riba es va inventar una jugada individual a la contra que va acabar amb una magnífica rematada que va superar Guiri i va tancar el marcador amb el 4-2.

Tres punts capitals pel conjunt igualadí, que afronta el partit de dissabte a l’Ateneu de Sant Sadurní d’Anoia amb una mica més de tranquil·litat. Ara els de Marc Muntané son novens amb 9 punts, empatats a punts amb el Finques Prats Lleida.

La propera jornada de la WSE Cup (Cers) de vuitens de final (anada), l’Igualada Rigat jugarà contra l’equip italià de Grosseto.

