Elisabet Hidalgo assumeix l’alcaldia de Cabrera després de la inhabilitació de Jaume Gorrea

El ple extraordinari que es va celebrar dilluns al vespre va escollir Elisabet Hidalgo (ERC) com a nova alcaldessa de Cabrera d’Anoia. Hidalgo, que ja era alcaldessa accidental des de fa una setmana, ha rellevat Jaume Gorrea després que la Junta Electoral Central (JEC) l’inhabilités per una condemna per prevaricació. La fins ara primera tinent d’alcalde i número 2 de Gorrea va rebre els 4 vots d’ERC i el del regidor no adscrit, mentre que els 4 regidors socialistes van votar el seu candidat. A partir d’ara, l’objectiu d’Hidalgo és donar “continuïtat” al projecte que ha defensat Esquerra durant tota la legislatura i preservar l’estabilitat del govern. La nova alcaldessa s’agafa el càrrec “amb molta il·lusió i responsabilitat”.

L’equip de govern estarà format per Hidalgo al capdavant i els regidors republicans Francesc Cirera i Miquel Morató. Amb la sortida de Jaume Gorrea, la nova regidora serà Mercè Gorrea, precisament la filla de l’antic batlle. Jose Antonio Lanuza, del grup mixt, ocupa també una regidoria.

El motiu de la condemna de prevaricació de Jaume Gorrea va ser el projecte de sanejament del camí de Canaletes a Sant Jaume Sesoliveres amb un cost de 210.000 euros. Per aquest import, calia que l’obra s’aprovés per ple municipal però no va ser així. I el jutge el va condemnar per un delicte de prevaricació a 5 anys d’inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic i per a l’exercici del dret de sufragi passiu . Després de demanar una revisió, el mateix jutjat va decidir rebaixar la pena a 4 anys.

La sentència no és ferma, hi ha pendent un recurs i és previst que l’Audiència de Barcelona es pronunciï el pròxim 8 de novembre. Malgrat que la sentència no sigui ferma, la JEC tenia la potestat per retirar les credencials de regidor a l’alcalde.