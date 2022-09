Rebuda del Papa Francesc a l’alcalde i regidors d’Igualada

Igualada ha presentat al Papa Francesc la rèplica del vestit de Sant Ignasi de Loiola que s’ha realitzat per commemorar els 500 anys del pas del Sant per la Capital de l’Anoia, moment en què va decidir deixar la seva roba de cavaller i fer-se una túnica de roba de sac, símbol del pelegrí, abans de dirigir-se cap a Montserrat.

La presentació s’ha fet aquest dimecres 21 de setembre al Vaticà. Una delegació de la ciutat, encapçalada per l’alcalde de la ciutat, Marc Castells, el regidor de Turisme, Jordi Marcè i el regidor de Cultura, Pere Camps conjuntament amb els representants eclesiàstics de les diferents parròquies de la ciutat, han presentat la recreació del vestit de Sant Ignasi davant del Sant Pare, que és alhora cap dels Jesuïtes, l’ordre religiosa formada per Sant Ignasi de Loiola.

En la trobada, sa Santedat, ha posat en valor la feina feta des d’Igualada per recrear un element tant simbòlic com és la roba de Sant Ignasi, just quan es compleixen 500 anys del seu pas per la ciutat. El Papa Francesc s’ha mostrat encuriosit per la tècnica que s’ha utilitzat per recrear la túnica i també les espardenyes del Sant i ha acabat beneint la roba i enviant una salutació a tots els igualadins i igualadines.

De la seva banda, l’Alcalde d’Igualada, Marc Castells s’ha mostrat molt satisfet de la rebuda que el Sant Pare ha fet d’aquest projecte impulsat des d’Igualada i ha explicat al Pontífex el projecte de crear un centre d’interpretació del Camí Ignasià a Cal Maco, que s’inaugura aquest cap de setmana, i la voluntat de mantenir l’esperit de Sant Ignasi promocionant i donant a conèixer el seu camí i la seva obra.

Recreació històrica del vestit que Sant Ignasi va comprar a Igualada fa 500 anys

Està documentat que fa 500 anys Sant Ignasi de Loiola va passar per la ciutat d’Igualada camí de Montserrat, on es va desprendre de l’armadura i l’espasa i va canviar el seu vestit de cavaller per un hàbit de sac, símbol del pelegrí. Tal com explica ell mateix a la seva autobiografia, el vestit l’havia comprat dies abans a Igualada, que en aquella època ja era una ciutat teixidora, juntament amb unes espardenyes.

Amb motiu del 500 aniversari del pas de Sant Ignasi per la ciutat, l’Ajuntament d’Igualada va encarregar al Museu Tèxtil de Terrassa un informe per a la reconstrucció de la indumentària que el sant va adquirir a la ciutat per dur a terme el seu pelegrinatge. Amb la col·laboració de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, el Museu de la Pell d’Igualada i el departament de cultura de l’Ajuntament d’Igualada, s’ha fet un minuciós treball historiogràfic a partir de la informació recollida a l’autobiografia de Sant Ignasi i s’ha elaborat un estudi de materials, teixits i patronatge de l’època. Això ha permès fer una reproducció fidel, amb criteri històric, de la roba i els complements que duia el sant.

Els estudis sobre la història de la industria tèxtil catalana amb què s’ha basat el Museu Tèxtil de Terrassa confirmen la importància d’Igualada com a vila teixidora a la primera meitat del segle XVI, moment en el qual Igualada rep la visita del sant, l’any 1522.

Vestint el pelegrí del segle XXI

Arran de la reconstrucció del vestit del pelegrí, les marques de moda de la ciutat i l’Ajuntament d’Igualada han volgut posar de relleu que Igualada segueix sent, com fa 500 anys, vila de referència del tèxtil català, i que segueix vestint viatgers. Actualment a Igualada hi ha marques de moda esportiva com Munich, Original Buff o Tuga que fabriquen productes per a senderisme, running, trekking i esport en general que exporten arreu del món. Altres marques de moda com Punto Blanco o Tex51 també fabriquen peces de roba específiques per a la pràctica de l’esport. Totes aquestes marques han desenvolupat productes tècnics fruit de l’aposta per la innovació i a partir de les necessitats dels esportistes.

Actualment, Igualada segueix tenint un dels clústers tèxtils de referència al sud d’Europa. Segons un informe de mapeig del sector elaborat per la Fundació FITEX el novembre de 2021, a l’Anoia hi ha actualment en actiu 104 empreses del sector tèxtil-confecció que ocupen a 918 professionals i sumen una facturació de 140 milions d’euros, fet que suposa el 27% de la indústria de l’Anoia. Si hi sumem el cuir, el sector manufacturer (tèxtil-confecció-cuir) arriba a ocupar prop de 1.500 professionals i genera una facturació agregada de 220 milions d’euros a Igualada i comarca, fet que el converteix en el primer sector industrial del territori i una palanca essencial en el desenvolupament econòmic

de la comarca.