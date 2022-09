L’escola de Castellolí impartirà classes de teatre per a tots els alumnes

Aquest setembre, l’Escola Les Passeres de Castellolí ha iniciat, com la resta d’escoles, el nou curs escolar 2022-2023. Però ho ha fet amb una gran novetat: tots els alumnes rebran classes de teatre i anglès dins l’horari lectiu. L’escola, que compta amb 53 alumnes de fins a 6è de primària, treballa per projectes i enguany incorpora aquesta iniciativa educativa i innovadora.

El fet d’incorporar el teatre dins les aules és una aposta de la nova direcció de l’escola que, enguany, ha volgut crear propostes per fomentar la coeducació, tot identificant les debilitats i amenaces de l’escola, així com les fortaleses i oportunitats del municipi. Els infants i joves castellolinencs i castellolinenques rebran classes de teatre, més enllà de les assignatures i temaris obligatoris. Els més petits, faran una hora a la setmana i l’alumnat de cicle mitjà i cicle superior faran una hora i mitja durant una tarda a la setmana. La professora que impartirà les classes serà la Maria Berenguer, qui estarà acompanyada pel tutor o tutora del grup amb qui es troba a l’aula.

La nova directora de l’escola Les Passeres, Eva, ha destacat que el teatre aportarà múltiples avantatges a l’alumnat “tots els infants tindran l’oportunitat de gaudir aprenent la projecció de la veu, el llenguatge, la memòria, l’empatia en posar-se en altres personatges, la imaginació, la creativitat, entre d’altres”. També ha destacat que “de forma vivencial, podran escenificar vivències i situacions que han viscut a l’aula i perdre algunes pors com parlar en públic”. En definitiva, la direcció de l’escola de Castellolí creu que el teatre és una bona estratègia educativa, ja que permet fer una personalització dels aprenentatges per l’infant o jove i també és una art que ajuda a trencar amb esquemes i estereotips inculcats per la societat.

Aquesta iniciativa s’ha fet d’acord amb un projecte educatiu molt innovador amb el suport de l’Agrupació de Famílies (AFA). Maria Guixà, presidenta de l’AFA de l’escola de Castellolí, destaca que “és una iniciativa molt positiva cap a la nostra comunitat educativa, ja que permet l’equitat entre l’alumnat i segur que els aportarà un llarg llistat de valors i experiències”.

L’Escola Les Passeres és la primera escola que ha inclòs el teatre dins l’horari lectiu. En aquest sentit, la regidora d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de Castellolí, Carla Peña, destaca que “aquesta aposta farà que l’escola del nostre municipi sigui diferent de la resta d’escoles de la comarca”. La proposta també compta amb el suport de l’Ajuntament, des del qual s’ha donat un suport total a la proposta i n’assumirà tot el cost. El consistori farà una inversió anual de 6.000 euros per aquesta millora i especialització de l’escola. Castellolí és un municipi que compta amb una activitat de teatre, on molts infants de l’escola ja hi participen. Això, segons la regidora d’Educació, Carla Peña, “també ha ajudat a fer que creguéssim que es podria adaptar molt bé al dia a dia de l’escola”. Pel que fa a l’alcalde de Castellolí, Joan Serra, explica que “quan la directora ens va exposar el nou projecte directiu, vam veure un punt fort en aquesta proposta i vam decidir donar-hi suport des de l’inici”. En aquest sentit, la direcció de l’escola ha volgut agrair al consistori l’esforç que ha fet per tirar endavant la proposta.

Pel que fa a la llengua anglesa, l’escola castellolinenca va incloure, ja fa sis anys, una auxiliar de conversa, la Fiona Williamson, qui, tres dies a la setmana parlava amb el seu anglès natiu amb l’alumnat, acompanyada del professorat d’anglès. Fins ara, el cost d’aquest servei l’assumia l’AFA de l’escola, però a partir d’aquest curs n’assumirà la despesa l’Ajuntament. Ara, l’escola també incrementarà l’horari i passarà a fer 5 hores. A més, no només serà present a l’aula en horari que s’imparteix llengua anglesa, sinó que s’ha creat tot un projecte al voltant i l’auxiliar de conversa també estarà vinculada amb altres projectes amb els grups de l’aula.

La directora de l’escola Les Passeres, Eva, es mostra orgullosa i assenyala que “penso que aquesta proposta obra la mirada al món als nostres alumnes i crec que els hi estem obrint una porta molt gran d’oportunitats”. Teresa Guixà, la directora de l’AFA, ha volgut destacar que “això només son un parell de cosetes del nou projecte de la nova direcció que ens té a tots molt il·lusionats. Som molt afortunats perquè totes aquestes actuacions es fan amb una ràtio molt reduïda”.