El Role Playing, una experiència enriquidora

Un “Role Playing” o “Joc de Rol” és una activitat recreativa en la qual els participants assumeixen els papers de personatges ficticis i actuen com ho farien ells dins d’un escenari o ambient específic. Aquest tipus de joc és popular en diverses formes.

En els jocs de taula, els jugadors utilitzen fitxes, daus i un mestre de joc per guiar la narrativa. En aquest context, els jugadors interpreten els personatges que han creat, desenvolupen les seves personalitats prenent decisions i resolent problemes dins de l’univers del joc amb l’objectiu de viure aventures i experiències emocionants, tal i com ho faria el personatge al qual interpreten.

A mesura que la tecnologia ha avançat, el concepte de joc de rol s’ha traslladat al món dels videojocs, on els jugadors poden assumir rols de personatges en mons virtuals amb una interacció més visual i interactiva. També s’han desenvolupat plataformes en línia que permeten als jugadors de tot el món participar en jocs de rol multijugador massius (MMORPG) en temps real.

Però el joc de rol no només és una forma d’entreteniment, sinó que també pot ser una eina educativa i socialment enriquidora. Ajuda a desenvolupar la imaginació, la creativitat, la presa de decisions, la coŀlaboració i les habilitats de resolució de problemes dels participants.

A més, el joc de rol pot proporcionar una oportunitat per a les persones d’explorar diferents aspectes d’ells mateixos i veure el món des d’una perspectiva diferent. Per aquest motiu, aquests jocs s’han implantat amb molt d’èxit a les aules, dins els programes educatius i també al món empresarial. En aquest últim cas, els jocs de rol són una eina molt útil per tal de triar candidats en una selecció de personal, o bé en la formació d’equips de treball, entre altres situacions.

