La campanya de Nadal a Igualada girarà a l’entorn del teixit i la història tèxtil

El teixit i la història tèxtil de la ciutat d’Igualada seran l’eix temàtic de la campanya de Nadal organitzada per l’Ajuntament per aquestes festes. Així doncs, amb el lema “Teixint el Nadal”, s’ha organitzat una agenda en què torna altre cop el Bosc Màgic i aquest amplia els seus espais i les seves activitats, pensades per omplir els carrers de la ciutat, atraure visitants i potenciar els eixos comercials de la ciutat.

L’alcalde Marc Castells ha explicat que “per Nadal teixirem Igualada, amb iniciatives vinculades a la industria del teixit que ha estat tant important i que encara ho serà més per això aquestes festes combinem la tradició i història passada però sobretot futura”.

Una campanya que té com a objectiu “que els igualadins la gaudeixin però també que vingui gent de fora la ciutat a gaudir del Nadal i a comprar a les nostres botigues, al nostre centre comercial al cel obert on es teixirà el Nadal”. “Volem que el Nadal ajudi el nostre teixit comercial, reforçi aquest sentit de capitalitat i d’atracció respecte altres ciutats de l’entorn” ha conclòs l’alcalde.

L’antiga fàbrica de Cal Salines, a l’avinguda Balmes, serà un dels punts nou d’activitat d’aquest any. En aquest espai, d’important relació amb la història del tèxtil i del gènere de punt de la ciutat, s’hi podrà veure, a cel obert, l’exposició “Teixint el Nadal” que repassarà la història tèxtil d’Igualada. “Tindrem aquest nou espai al bosc màgic, on hi ha comerços relacionats amb el Textil, i que és un dels punts que rep mes visitants de fora d’Igualada, per això volem projectar aquest eix comercial, explicant d’on venim, on som i cap on anem”, ha especificat Castells.

La mostra s’inaugurarà el 2 de desembre a les 18.30h i compta amb el suport de Fagepi i dels botiguers d’aquest eix comercial.

D’altra banda, l’alcalde ha explicat que “el niu màgic de Cal Font creix, amb un escenari situat al seu costat on durant el mes de desembre, s’hi faran actuacions just després d’encendre a bombeta del calendari d’advent”. Aquí Castells ha agraït la participació de les entitats que “seran les encarregades de fer les actuacions” “L’any passat el niu va ser un èxit i aquest any hi afegim un escenari on hi passaran moltes coses i moltes sorpreses”.

El niu, aquest any cobert de teixit fet a la ciutat, serà un espai participatiu on cada dia hi passaran coses com el Calendari d’Advent de la ciutat, on cada vespre, a les 19h, des del dia 1 fins al 24 de desembre, els fanalers encendran les bombetes que marcaran el compte enrere per arribar al Nadal tot explicant històries de màgia i llum.

La darrera novetat serà el bosc dels tions al Passeig Verdaguer, que aquest any compta amb la participació de la majoria d’escoles de la ciutat “ i que estrenarà il·luminació especial i nova escenificació”. Els tions arribaran a aquest espai divendres 15 de desembre.

Teixint el Nadal

Aquesta campanya de Nadal “s’arrela en un element molt nostre, molt de la ciutat, el tèxtil i no només connecta amb la tradició nadalenca sinó que també ens referma les capacitats que tenim com a ciutat i, si avui tenim per davant un bon futur, és perquè vam sembrar un bon passat”, ha dit l’alcalde d’Igualada.

Les referències al teixit les trobem en diversos elements de la campanya: El cartell, amb la imatge en punt de creu; en el guarniment del niu màgic, amb un teixit que també guarnirà els arbres dels comerços de l’Avinguda Balmes; a les històries que portaran els fanalers al calendari d’advent; amb la participació de la Conxita Teixidora a l’encesa de llums; al lema del Saló: “Enllaça’t al Saló” i en l’exposició de Cal Salinas.

Amplia agenda d’activitats

El tret de sortida de les festes tindrà lloc el divendres 24 de novembre a les 20.30h amb l’encesa de la il·luminació nadalenca, un espectacle que presentaran els Fanalers de la ciutat i que repassarà els actes d’aquest Bosc Màgic. Els alumnes de l’Escola Municipal de Música acompanyaran els Fanalers en la posada en escena. Qui no podia faltar en aquesta encesa de llums, serà la Conxita Teixidora acompanyada per l’associació Dessota que també tindrà un paper important en la presentació.

La Plaça de l’Ajuntament serà un cel estrellat durant totes les festes amb diverses cortines de llum LED de baix consum. Serà l’escenari de diverses activitats com l’encesa de llums o també la Fira de Nadal que es celebrarà els dies 6, 8, 9 i 16 de desembre matí i tarda, el 7 i el 15 a la tarda i el 10 i el 17 al matí. I els infants també hi podran fer cagar el tió els deies 8 i 15.

El teixit també serà l’eix del Saló de la Infància que tornarà a partir del 27 de desembre. Aquestes festes no faltaran tampoc els Pastorets, o l’arribada del Patge Faruk i ses Majestats els Reis d’Orient.

Tancarà la campanya el concert “El Pessebre” de Pau Casals a la basílica de Santa Maria d’Igualada, el 13 de gener a les 18h. Marc Castells ha explicat que “tindrem un final de festes amb molt nivell, amb aquesta obra magistral del mestre i músic en que hi participen diversos cors i orquestres entre els quals tenim la nostra Coral Mixta i tot sota la direcció de l’igualadí Daniel Mestre”.

