El projecte “La festa de Reis d’Igualada en diàleg” organitza un fòrum obert

El proper 11 de maig, a les 18.30h, a l’Espai Cívic Centre d’Igualada es durà un fòrum obert dins del projecte “La festa dels reis d’Igualada en diàleg”, organitzat per la cooperativa Quatre Cantonades, que té com a objectiu fomentar la reflexió i el diàleg entorn a aquesta festa. El Fòrum obert, facilitat per la cooperativa Fil a l’Agulla, és una metodologia per facilitar el diàleg ciutadà i que permet incloure la diversitat de posicionaments i vivències en relació a la Festa dels Reis, des d’un lloc d’escolta, respecte i entesa. La participació en aquest diàleg es pot fer de moltes maneres, donant la teva opinió i aportant el teu punt de vista o simplement escoltant i observant.

Per altra banda, s’ha habilitat un formulari online on, qui ho vulgui, pot donar la seva opinió en relació a la festa de forma anònima. Aquestes opinions s’incorporaran en l’informe final que es faci del procés. Podeu trobar el formulari a les xarxes socials de Quatre Cantonades o a https://linktr.ee/Quatre_Cantonades

Aquest serà el tercer esdeveniment que es fa en el marc del projecte “La Festa dels Reis en Diàleg”, prèviament s’han realitzat dues taules rodones per parlar, de forma genèrica de la tradició i de la inclusivitat a les festes.

En la primera taula, titulada “La Tradició: identitat i pertinença, com hi posem una mirada crítica?”, es va parlar sobre què és la tradició i de la importància de mantenir-les vives, alhora que cal poder-les revisar per adaptar-les als temps actuals sense perdre’n l’essència.

En la segona taula, titulada “Inclusivitat i no discriminació a les nostres festes” es va dialogar entorn a com les tradicions són un reflex de la nostra mirada del món i herència de mirades anteriors i com ara, podem fer-les més inclusives.

Les dues taules estan penjades íntegrament en format vídeo al canal de youtube de Quatre Cantonades.

La cooperativa Quatre Cantonades ha posat en marxa aquest projecte per facilitar espais de conversa i reflexió entorn de la Festa dels Reis d’Igualada. L’objectiu és entendre millor la situació actual, generar espais d’escolta i entesa i incloure la diversitat de posicionaments i vivències en relació a la festa per crear un diàleg que permeti la construcció de noves realitats que integrin totes les parts importants.