Noemí Trucharte presenta la candidatura amb la qual optarà a la reelecció

El PSC de Vilanova del Camí va celebrar dissabte al matí l’acte de presentació de la seva candidatura a les eleccions municipals del proper 28 de maig. L’acte, celebrat a la Plaça del Mercat, el va obrir l’actuació de la cantant vilanovina Laia Esquinas, que també forma part de la candidatura liderada per l’alcaldessa Noemí Trucharte.

Alba Pérez, membre de la candidatura, va conduir l’acte i va exposar la feina feta pels socialistes vilanovins a l’ajuntament durant els darrers anys, una tasca marcada per la gestió de la pandèmia, la transformació urbanística i la posada en marxa de diferents serveis i activitats l’àmbit social, esportiu, juvenil o cultural.

L’alcaldessa i candidata a la reelecció Noemí Trucharte, s’ha compromès a treballar “per continuar governant amb honestedat, amb rigor i amb dedicació plena, amb l’objectiu principal de contribuir al benestar dels nostres veïns i veïnes”.

Trucharte ha explicat que es presenta a les eleccions “perquè vull seguir transformant Vilanova, perquè porto Vilanova al cor, perquè Vilanova m’importa, perquè tots vosaltres m’importeu i vull deixar una Vilanova cada dia millor”.

La candidata socialista ho vol fer “amb el millor equip que pot representar a Vilanova”, un equip que Trucharte va definir com “transversal, preparat, jove i amb experiència, un equip d’homes i dones que donaran veu a tots els barris de Vilanova”.

Trucharte va presentar les 16 persones que l’acompanyen a la candidatura, un equip que combina regidors del govern actual amb noves incorporacions de diferents àmbits de l’empresa i el món associatiu del municipi. La candidata i alcaldessa també va presentar els 8 suplents, als que va definir com “els fonaments, la base sòlida sobre la que es construeix el projecte socialista de Vilanova del Camí”.

Persones, equipaments i economia, grans eixos del programa

Noemí Trucharte va explicar algunes de les propostes que té l’equip del PSC vilanoví, un projecte que vol posar a les persones al centre de les seves polítiques. En l’àmbit social, l’actual alcaldessa vol posar en marxa el centre de dia per a la gent gran i promoure habitatges de lloguer assequible per a famílies, joves i gent gran.

En l’àmbit urbanístic, els socialistes planegen comprar l’estructura inacabada de la Plaça del Mercat per destinar-la a equipament municipal, la reforma del Rovy per destinar-lo a auditori i cinema i la remodelació de diferents carrers, places i parcs del municipi.

La promoció econòmica continuarà sent un element estratègic en el projecte del PSC vilanoví. Trucharte ha assegurat que “continuarem treballant per portar empreses a Vilanova perquè generin ocupació pels nostres veïns” i ha desglossat algunes de les propostes dels socialistes en aquest àmbit, com la renovació del mercat municipal, nous espais de coworking, subvencions al comerç i l’ampliació de l’àrea comercial on hi ha actualment Mercadona.

L’esport és un altre dels eixos del projecte socialista de Noemí Trucharte, que preveu un nou camp de futbol 11, millores al pavelló de Can Titó, una nova pista de tennis amb terra batuda i noves zones de gimnàs a l’aire lliure.

Els socialistes reforcen la seva aposta per la seguretat i per sostenibilitat, amb mesures per estalviar aigua i l’impuls d’una cooperativa per gestionar energies renovables.