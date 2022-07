El poder de la cuina com a teràpia en salut mental

L’Hospital de Dia d’Adults del Servei de Salut Mental i Addiccions del Consorci Sanitari de l’Anoia ha començat els tallers de cuina terapèutics, que faran durant tot l’estiu.

Planificar un menú saludable, anar al mercat a comprar els ingredients, preparar la cuina i els estris, cuinar, menjar i, en acabar, deixar-ho tot net i recollit. Pot semblar una activitat senzilla, però en aquesta quotidianitat l’equip terapèutic de l’Hospital de Dia d’Adults del Servei de Salut Mental i Addiccions del Consorci Sanitari de l’Anoia aprofita per treballar l’autoestima, el benestar i la interacció social dels pacients. Aquest mes de juliol, han començat els tallers de cuina terapèutics, que faran durant tot l’estiu al Centre Cívic Nord d’Igualada, amb una gran acollida entre els usuaris.

A través de la cuina i tot el que implica el procés, des de la concepció del menú fins a la neteja, es treballen aspectes bàsics de la vida diària, com l’alimentació o l’assistència als centres sanitaris. I també altres habilitats més tècniques o instrumentals que són indispensables en el dia a dia, com el maneig dels diners, les compres o la neteja de la llar. “Són aspectes bàsics no només pels pacients de Salut Mental, sinó per a tota la població general de la qual en formen part, també, els nostres usuaris” explica la infermera Indhira Florian. “Allò que pot ser rutinari per a moltes persones, en aquests pacients degut a la clínica i al procés del trastorn, a poc a poc es va deteriorant i per això és important treballar-ho durant la teràpia”, apunta.

I és que l’Hospital de Dia d’Adults atén pacients amb trastorn mental sever que necessiten seguiment i teràpia. “Es tracta de persones que es troben en un període de descompensació del trastorn que pateixen i això es pot traduir en una afectació de l’autoestima i de les relacions amb els altres, que acaba repercutint en l’activitat diària”, explica Indhira Florian.

Com dèiem, però, els tallers de cuina van molt més enllà del fet de cuinar. L’activitat comença ja els dilluns amb una pluja d’idees per escollir el menú, compost per un primer i un segon plat i les postres. No és una decisió trivial, ja que han de tenir en compte alguns aspectes, com que sigui saludable i que es puguin aprofitar ingredients dels que ja disposen per evitar el malbaratament. Un cop s’ha decidit quin serà el menú, han de buscar informació per saber com es fa i quins ingredients caldran. La terapeuta ocupacional de l’Hospital de Dia d’Adults, Judit Aumatell, explica que “aquest procés permet potenciar funcions cognitives, com la iniciativa, l’atenció, la comunicació entre ells –que ha de ser assertiva i persuasiva– argumentar, arribar a un consens junts, prendre decisions…”.

Un cop superat el primer pas, els dimarts és el moment de fer la compra. Per fer-ho es divideixen en dos grups, acompanyats per les professionals. “El nostre paper és el d’observar i dinamitzar, intentant intervenir el mínim possible per tal que resolguin amb autonomia cada situació”, apunta Aumatell.

Dijous és el dia d’arremangar-se a la cuina. Aprofitant les instal·lacions del nou Centre Cívic Nord d’Igualada, els pacients i les professionals preparen els plats i fan un esmorzar-dinar junts. En acabar, queda tot net i recollit.

Tal com explica la terapeuta ocupacional “aquests tallers aporten als pacients diferents estratègies a nivell funcional que podran posar en pràctica en la seva quotidianitat, potenciant la seva autonomia”. A més, afegeix, “participar en ocupacions significatives, també repercuteix en una millora de la clínica de la persona, ja que promou la salut, prevé recaigudes, afavoreix el funcionament psicològic, el benestar i la participació social”.

Amb els taller de cuina terapèutics, es promou un estil de vida saludable, s’augmenta la participació en activitats, es potencien funcions cognitives, millora l’autoestima, es recuperen i potencien rols perduts, es fomenta la interacció social i el treball en equip. Tots aquests aspectes tindran un impacte positiu en la qualitat de vida d’aquestes persones.