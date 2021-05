El Ple d’Igualada aprova les subvencions a entitats sense ànim de lucre

El Ple Ordinari d’Igualada d’aquest mes de maig s’ha iniciat donant compte de la contractació amb caràcter urgent d’una auxiliar tècnica d’Urbanisme.

La part resolutiva del ple s’ha obert amb el nomenament del regidor de Junts per Igualada, Pere Camps, com a representant de l’Ajuntament d’Igualada al Consell Rector del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Aquest nomenament ha estat votat favorablement per tots els grups del consistori a l’excepció de Poble Actiu que s’ha abstingut.

En el ple també s’ha aprovat per unanimitat l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada a entitats sense ànim de lucre per a projectes i activitats d’interès social que es duguin a terme i per al seu funcionament, tots els grups hi ha votat.

Per altra banda, tots els grups, amb l’excepció de Poble Actiu que s’ha abstingut, han votat favorablement la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis culturals, educatius, socials i de lleure. En aquestes ordenances s’hi troben, entre d’altres, els preus pels nous estudis de Grau Superior en Gràfica Audiovisual de l’escola Municipal La Gaspar que s’iniciaran el proper curs.

El ple ha acabat amb l’aprovació de dues mocions no resolutives. Una primera moció no resolutiva presentada pel Grup Municipal de Poble Actiu per a la reorganització de la zona tarifària a l’Anoia i que tots els pobles de la comarca siguin zona 1 fins a Igualada. Tots els grups han votat a favor d’aquest punt.

Per unanimitat també s’ha aprovat una segona moció no resolutiva presentada pel Grup Municipal de Junts per Igualada d’adhesió a la carta en relació a la millora del servei bancari adreçat a les persones grans a proposta del Consell de la Gent Gran de l’Anoia.