El Parlament aprova una resolució de creació d’un bus nocturn Igualada-Barcelona

La setmana passada es va aprovar la Proposta de Resolució sobre l’extensió i el millorament del transport públic nocturn a les comarques de l’Anoia, d’Osona i el Bages amb connexió amb Barcelona, a la sessió de la Comissió de Territori del Parlament de Catalunya.

La Proposta de Resolució, presentada per la diputada de la CUP Montserrat Vinyets, recull la demanda de crear línies de bus nocturn que comuniquin les principals poblacions de les tres comarques i alhora les connectin amb Barcelona, evitant així l’anomenat “efecte Ventafocs” del transport públic, que a causa del buit gairebé total en l’oferta entre les 10-11 del vespre i les 6 del matí obliga a dependre del vehicle privat quan el trajecte de tornada, o tots dos, es fan en aquest interval nocturn, ja sigui per dur a terme activitats de lleure o laborals, entre d’altres. La petició d’analitzar l’establiment d’aquests serveis i adoptar les mesures adients per a disposar de la disponibilitat pressupostària per al seu establiment ha estat aprovada per unanimitat.

Els darrers mesos, la petició de crear línies de bus nocturn també s’ha aprovat per unanimitat al Ple de l’Ajuntament d’Igualada, així com també al de Vic, Manresa, Manlleu, Torelló i Tona, a més del Consell Comarcal d’Osona.