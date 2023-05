El Col·legi d’Arquitectes organitza aquest dimecres un debat electoral sobre urbanisme

En el marc de les eleccions municipals del pròxim 28 de maig, els i les arquitectes de l’Anoia de la Demarcació Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), organitzen un debat amb els grups polítics que són candidats a les pròximes eleccions municipals a Igualada i que tenen representació municipal. L’objectiu de l’acte es conèixer i debatre sobre la transformació de la ciutat en els pròxims quatre anys, centrant el debat en l’urbanisme i l’arquitectura.

El debat, obert a tothom, serà demà dimecres 3 de maig, a les 7 de la tarda, a la Sala d’acte del Centre Cívic Nord (Carrer de Sant Martí de Tous, 6), i serà moderat per Laia Vicenç, periodista del diari Ara. Els participants parlaran sobre habitatge, model de ciutat i POUM, plans directors, mobilitat i infraestructures, plans de barris, etc. Hi intervindran els grups que actualment tenen representants a l’Ajuntament d’Igualada: Junts, ERC, Poble Actiu, Igualada Som-hi, Ciutadans-valents i Igualada En Comú Podem.

La ciutat d’Igualada ha estat objecte de diverses intervencions urbanístiques, puntuals i generals, que els diferents governs de la ciutat han impulsat segons l’estratègia política del seu mandat. L’urbanisme és una eina que permet planificar les ciutats, definir-ne el model i desenvolupar aquelles actuacions de transformació al servei dels seus habitants i usuaris.

L’objectiu del COAC amb aquests debats electorals (que també es faran a Manresa i a Vic) és que els diferents grups defineixin en el programa electoral les polítiques relacionades amb l’urbanisme, l’habitatge, les infraestructures, la sostenibilitat i la mobilitat i que els candidats detallin i justifiquin quina és l’estratègia per fer viables les propostes.