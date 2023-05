La Biblioteca acull l’exposició “Gent nostra”, un recull de fotografies i memòria oral

La setmana passada es va inaugurar a la Biblioteca d’Igualada «Gent Nostra. Fotografia i memòria oral», una exposició creada per Pep Puig i Santi Cabezas. La mostra dona veu a vint-i-cinc persones que viuen en diverses residències de gent gran, una generació marcada per la guerra i el franquisme que ha dedicat els millors anys de la seva vida a lluitar per un futur millor, sobretot el dels seus fills. Els retrats de les persones grans van acompanyats d’una fotografia escollida per cadascú amb una breu explicació i un codi QR que permet escoltar els seus records.

A la inauguració hi van assistir dues de les protagonistes de l’exposició, Antonia Jiménez i Antònia Morata, acompanyades dels seus familiars, així com Jordi Ferrer, Gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada, i Montse Clemente, Directora de la Residència Pare Vilaseca, centre on resideixen aquestes dues persones. Entre les 25 persones grans protagonistes de l’exposició hi consten Rosa Cabado i Adriana Marsal, residents també de la Residència Pare Vilaseca. La regidora d’Acció Social, Carme Riera, va posar en valor les iniciatives que donen veu a les persones grans que tenen molt a dir i en va reivindicar el bon tracte. L’acte també va comptar amb el regidor de Promoció Cultural, Pere Camps i el regidor d’Entorn Comunitari, Fermí Capdevila.

L’exposició es podrà visitar fins al dia 20 de maig i se’n faran diverses visites guiades en el marc de les activitats del Primavera Gran d’Igualada: el dia 4 de maig a 2/4 de 12 del matí i a les 6 de la tarda.

Aquesta exposició també s’emmarca en el projecte Biblioteca de la Memòria que, des de fa anys, recull i conserva el patrimoni històric i cultural que es troba en les experiències viscudes i en els records de les persones ja sigui a través de fonts escrites o fonts orals. Aquest singular arxiu que es troba a l’àrea de Col·lecció Local de la Biblioteca inclou més d’un centenar de documents que es van enriquint amb les aportacions dels ciutadans.