El Museu de la Pell inaugura l’exposició “Visions del disseny: com ho fèiem i com ho fem a l’Anoia”

El Museu de la Pell d’Igualada inaugura avui divendres 8 d’abril a les 19h una exposició de producció pròpia i en col·laboració amb l’entitat Disseny=Igualada sobre el disseny contemporani a la comarca i el seu futur, en diàleg amb objectes del fons del Museu i de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia.

Un total de 21 peces de la col·lecció del Museu, la majoria de les quals no es troben habitualment exposades, dialogaran amb projectes representatius de 38 estudis de disseny anoiencs de diferents àmbits: gràfic, de producte, d’interiors, digital i d’il·lustració. Tot a partir d’una instal·lació audiovisual que posarà en valor els grafismes, les formes, els colors, els usos, les tècniques i els missatges, entre objectes fets fa 2.200 anys i dissenys actuals.

Les peces són d’àmbit domèstic del món iber i romà, objectes de pell com una carmanyola o uns amulets africans, il·lustracions de Gaspar Camps, una escultura de Joan Centelles, autòmats publicitaris de l’empresa de pastes La Ideal o objectes ceràmics del segle passat, entre d’altres.

Des de la seva funció social i arrelada al territori, el Museu treballa amb la intenció d’establir vincles amb entitats i organismes de la ciutat i la comarca.

Revisant el patrimoni, la història i les experiències del passat en relació amb el present, en un marc de reflexions i debats que ajudin a entendre el present per encarar els reptes de futur de la nostra societat. Aquest ha estat el pretext d’aquesta exposició, que ha volgut convidar a la reflexió sobre com es feien les coses abans i com es dissenyen ara.

Disseny = igualada va néixer l’any 2011, com una associació de professionals per potenciar i promoure el disseny i la innovació, apostant pel disseny com a element de posicionament diferencial en l’àmbit social i econòmic.

Els estudis d’aquesta associació que han participat en l’exposició són: Amorfa, Àrea, Burzon*Comenge, CODI – Carmina Orgué, DD Disseny Gràfic – David Dàmaso, Jaume Enrich, laGaspar Escola Municipal d’Art i Disseny d’Igualada, Espai Gràfic, Estudi Ribaudí, Evvo Retail, Fildecel, formigues.com, Foxy, Arnau Gràcia, Xavi Grados, Eduard Graell, Imaginat-t’ho, Instint, Sara Ivorra, lablanca, Sergi Lleida, Maria Rubio i Aitana Sebastian, Lubochka, Xavier Mula Studio, Nil Morist, 99% Espais, NYTT Studio, Patricia Carreño Picón, Sílvia Puig, Quartada Estudi, Rotia!, Mireia Sala, Aureli Sendra, Lluís Soriano, Roger Vallès i Balcells, Ricard Vila Studio i Marta Viscarro.

Al llarg d’aquests mesos, l’exposició serà l’eix de tot un seguit d’activitats paral·leles i es convidarà a les escoles de disseny de tot el país a visitar l’exposició.

Aquesta mostra es podrà veure al Museu de la Pell fins al 18 de setembre de 2022. Tota la informació es podrà consultar al web del Museu, www.museupelligualada.cat