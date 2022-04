El codi de conducta dels càrrecs electes es va presentar en el darrer ple

El dimecres 30 de març es va celebrar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Capellades amb l’assistència dels 13 regidors de la corporació municipal. La sessió es va poder seguir pel canal YouTube de l’Ajuntament de Capellades.

Després d’aprovar l’acta de la darrera sessió per unanimitat es va donar compte dels darrers decrets i es va aprovar el conveni per aquest any entre l’Ajuntament i la Comissió de Festes del Carrer. El regidor de Cultura, Àngel Soteras, va explicar que “aquest conveni no té cap variació substancial respecte l’any anterior, la quantitat continua sent de 3.000 euros i enguany es faran el mes de juny al voltant de la revetlla de Sant Joan”.

La unanimitat es va mantenir encara amb l’aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Capellades i la parròquia de Santa Maria. Com va matisar el mateix regidor, “mantenim la dotació de 1.500 euros però recordem que és per al Festival d’Orgue i també per a la resta d’activitats que s’hi puguin fer”.

Abans dels precs i preguntes es va presentar el codi de conducta dels càrrecs electes. El regidor de participació, Miquel Sabaté, va explicar com “la proposta presentada s’ha extret de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya amb un redactat que vetlla per tal que els càrrecs electes de Capellades es regeixin per uns principis ètics que siguin assolibles per a tothom i es pugui formar una nova comissió de seguiment d’aquest codi de conducta que es convocarà un cop a l’any i serà on es resoldran tots els dubtes que sorgeixin en aquesta matèria. Recordo també que aprovar aquest codi i publicar-ho al nostre portal de la transparència ens permetrà optar com a Ajuntament a noves bonificacions”.

A Precs i Preguntes el número ú de Ciutadans, Valentín Guerra, va preguntar entre d’altres qüestions si s’havia avançat en la sol·licitud presentada en l’anterior ple de recuperar l’horari d’atenció en cap de setmana al CAP Capellades. L’alcalde va explicar que s’havia parlat amb la gerència del CAP qui havia explicat que no era una qüestió de voluntat sinó de manca de recursos, tot i que s’havia concertat una segona reunió per continuar-hi treballant.

Per la seva banda el representant del PSC, Aaron Alcázar, va demanar per l’inici de les obres del carrer d’Oló i com es faria l’entrada i sortida de vehicles en aquest vial. L’alcalde va detallar com les obres són a punt de començar – després de Setmana Santa- i que mentre s’hi estigui treballant els vehicles s’ubicaran a la plaça de Catalunya i que properament es farà una reunió amb els veïns per informar de tot.

La regidora del PSC Núria Bonfill va demanar si hi havia sol·licituds per acollir refugiats i la regidora d’Acció Social, Marta Alarcón, li va informar que no i que en cas que n’hi haguessin s’havien d’adreçar a Creu Roja.

El cap de llista de Junts per Capellades, Marcel·lí Martorell, va demanar si estaven funcionant les àrees verdes d’aparcament cosa que el regidor de governació, Jaume Solé, li va respondre afirmativament.

La sessió està penjada al canal You Tube de l’Ajuntament de Capellades.