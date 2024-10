El Montaggio CH Igualada perd per primera vegada a la lliga en un partit molt disputat

El passat 5 d’octubre, el primer equip masculí de l’Handbol Igualada va perdre per 34-31 a la pista del La Salle Bonanova. L’equip anoienc es va desplaçar a Barcelona per disputar el partit de la tercera jornada de la Lliga Or. L’enfrontament ja és preveia difícil per a l’Igualada, ja que el rival era superior en la nova categoria i amb molta més experiència en aquesta que l’equip anoienc.

Tot i això, el partit va estar molt igualat, tant que la primera part el marcador va anar els 30 minuts un gol amunt o un gol a baix per a ambdós equips. Al final de la primera part el resultat d’empat a 17 gols així ho reflectia.

A la represa, l’equip de La Salle va sortir molt fort i va obrir un forat de 3 gols, però immediatament l’Igualada va tornar a anivellar el partit. Al minut 28, el marcador reflectia un 32-31 favorable als barcelonins. Quedaven 2 minuts escassos i el resultat encara no estava gens definit, però un penal contra l’Igualada i dos atacs de l’equip igualadí fallats van ser aprofitats per La Salle per obrir distància al marcador, acabant en el 34-31 final. Triomf merescut pels de La Salle, però que no reflecteix el partit de l’Igualada, amb un bon joc però sense recompensa. Els igualadins buscaran tornar a la victòria aquest dimecres 9 d’octubre a les 21:30 contra l’Handbol Calella, en un partit que es jugarà a Les Comes.