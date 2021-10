El metge igualadí Xavier Cantero rep el reconeixement de la SEMFYC

El metge de família Xavier Cantero, de l’Equip d’Atenció Primària Igualada Urbà, ha rebut un reconeixement per la seva implicació i tasca durant la pandèmia de la COVID-19. La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (SEMFYC) és qui li ha fet entrega d’aquest reconeixement en el marc del XLI Congrés Espanyol de Metges de Família, que ha tingut lloc a Palma de Mallorca.

El guardó vol reconèixer els professionals que representen l’esperit d’entrega i dedicació de la medicina de família, i s’ha escollit Cantero perquè va treballar en la lluita contra la COVID-19 des del minut zero, en el confinament de la Conca d’Òdena, en concret des de l’hospital de campanya que es va instal·lar davant del Centre d’Atenció Primària (CAP) Igualada Urbà. Durant el congrés, també s’ha premiat el metge de família Carles Blay, professional de l’ICS vinculat els darrers anys a l’equip d’atenció primària de Santa Eugènia de Berga (Osona) i a la facultat de Medicina de la UViC-UCC.

Xavier Cantero es mostra “agraït per aquest guardó perquè reconeix la tasca de tota l’atenció primària durant la pandèmia, des del confinament passant per les vacunes i ara amb la COVID persistent i la patologia aguda. No ho rebo com un reconeixement personal sinó que és per a tot l’Equip que vam estar implicats en una situació tan greu i inesperada i que vam lluitar com vam poder amb les eines que teníem. També sento que és un reconeixement a tota la feina que hem continuat fent a primària per a l’atenció no COVID”.

Es tracta d’un reconeixement que s’atorga anualment en el marc del XLI Congrés Espanyol de Metges de Família, que va tenir lloc a Palma de Mallorca els passats 7, 8 i 9 d’octubre. Cada comunitat autònoma compta amb una comissió federada, a Catalunya és la Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària (CAMFiC) de la qual Cantero és membre. En aquest cas, la CAMFiC va proposar que dins de l’àmbit català fos Xavier Cantero qui rebés el reconeixement de la SEMFYC.

El metge igualadí és professional de l’ICS a la Catalunya Central i adjunt de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Igualada Urbà des de fa 20 anys i també és tutor de residents. Cantero és actualment referent territorial en eutanàsia, vicepresident del Comitè d’Ètica Assistencial de l’Anoia i vocal de la Junta de l’Anoia del Col·legi de Metges, així com de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Cantero va ser director de l’EAP durant 11 anys.