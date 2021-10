Des de dimecres, Setmana de la Gent Gran a Piera

A partir del 13 d’octubre se celebrarà a Piera la Setmana de la Gent Gran, una iniciativa organitzada per l’Ajuntament que vol retre homenatge a les persones de més edat i impulsar polítiques per fomentar un envelliment actiu i saludable. La primera de les propostes, que es s’oferirà dimecres 13, serà una xerrada sobre la llei de la dependència que anirà a càrrec de professionals del CAP i treballadors socials. El dia 14 hi haurà una segona sobre seguretat que impartiran agents dels Mossos d’Esquadra. Divendres 15, els avis i àvies podran assistir a una ponència sobre alimentació, dietes adaptades i activitats per un envelliment saludable. Totes les xerrades es faran a les 17.30 h al Casal per a Joves i Grans i l’aforament estarà limitat a 40 persones. Cal reservar plaça trucant al telèfon de l’Ajuntament, al 93 778 82 00.

En el marc de la Setmana de la Gent Gran hi haurà també propostes culturals. El dissabte dia 16, a les 19 hores, el Teatre Foment de Piera acollirà una de les representacions del 45è Concurs de teatre amateur Vila de Piera anomenada Per les ganes d’heretar. L’entrada serà gratuïta per a les persones majors de 70 anys. Finalment, diumenge 17 a les 18 hores, també al Teatre Foment, es farà un concert-homenatge a la vellesa amb un aforament per a 300 persones.

D’altra banda, durant aquest mes d’octubre, per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans, s’ha reactivat el taller de la memòria per a l’últim trimestre de l’any, que s’oferirà els dimarts al matí al Casal per a Joves i Grans. Les places són limitades. Així mateix, es torna a posar en marxa el Grup de Suport emocional i Ajuda Mútua (GSAM) destinat a persones cuidadores no professionals que tenen al seu càrrec familiars amb dependència.