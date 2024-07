El local d’oci nocturn “Set de Festa”, inspeccionat per diversos cossos de seguretat

La Policia Local va aixecar acta per 8 anomalies de competència municipal

Divendres passat el Cos de Mossos de la Generalitat, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local d’Igualada, van organitzar conjuntament una entrada de seguretat ciutadana al local nocturn “Set de Festa”, al carrer de la Torre d’Igualada. Allà es va aixecar acta de diverses infraccions per ordenança municipal, contra tributs de l’estat, i es van comissar substàncies a ciutadans que es trobaven a la via pública als voltants del local.

Segons ha informat la Policia Local via X, es va inspeccionar el local esmentat anteriorment, ja que concentrava queixes del veïnat per molèsties. En aquesta inspecció s’hi van detectar una sèrie d’irregularitats, i per tant la Policia Local va aixecar acta per anomalies en la venda de tabac i begudes alcohòliques; en la mateixa inspecció Mossos van identificar diverses persones a l’exterior, aixecant una acta per tinença de substàncies estupefaents i la Policia Nacional va iniciar tràmits amb dues persones per aspectes relacionats amb la llei d’estrangeria.

En total, la Policia Local va aixecar acta per 8 anomalies de competència municipal relacionades amb la Llei d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives.