Arriba Vintage, la nova sèrie de TV3 amb moltes referències a Igualada

Part de la sèrie va ser rodada a Igualada, la ciutat apareix en referències ja des del primer episodi, i una de les actrius és la igualadina Diana Gómez.

S’estrena Vintage, la nova sèrie de TV3. Es tracta d’una comèdia dramàtica de vuit capítols que interpel·la una generació que intenta adaptar-se als nous temps. La sèrie, coproduïda per 3Cat i Brutal Media, compta amb un tàndem còmic protagonitzat per Genís (Lluís Villanueva) i Paco (Abel Folk), una parella d’amics a tocar de la seixantena, que hauran de fer front a noves situacions que els obligaran a canviar, adaptar-se a les noves generacions, i fins i tot, a tornar a començar. “És el viatge de la vida, de ser capaç de ser honest amb tu mateix, és un mirall”, així ho ha definit Villanueva.

Part de la sèrie va ser rodada, en part, a Igualada, que ja en el primer episodi, tenia referències verbals en més d’una ocasió. A més, una de les protagonistes de la sèrie és la igualadina Diana Gómez, que apareix ja en el primer minut.

La sèrie va dirigida al públic de més de 40 anys, però també els més joves podran veure-hi reflectides les dinàmiques familiars que han pogut viure a casa. Per a l’anomenada “generació boomer” aquesta comèdia esdevé un mirall, on sota la capa humorística, es pot descobrir el retrat de les masculinitats tòxiques i les crisis identitàries, que no només pateixen els joves, també els més grans.

A la sèrie s’exploren les diferents generacions, així com el maneig de les tecnologies i les crisis personals que acaben derivant en un viatge cap a l’autoconeixement. Es tracta d’un mirall, no només per a l’autodenominada com a generació boomer, que els pot servir de teràpia, però que també farà reflexionar els més joves. Vintage es podrà veure els dilluns a la nit a TV3 i també a la plataforma 3Cat.