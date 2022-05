El jutge rebutja Vox i accepta la discoteca Epic com acusació popular en el cas de la violació d’Igualada

El jutjat d’instrucció 4 d’Igualada ha rebutjat la petició de Vox de presentar-se com a acusació popular en el cas de la menor violada a Igualada. El magistrat argumenta que és una petició “sense arguments” i que “no dona cap explicació sobre la finalitat o l’interès que persegueix personant-se en la causa”. El jutge diu que Vox “únicament es limita a invocar els articles que consagren l’exercici de l’acció popular” i això “resulta insuficient”. També afegeix que en tractar-se d’una investigació amb dades “especialment sensibles” s’ha de ser “prudent” a l’hora d’examinar les peticions d’accions populars. D’altra banda, el magistrat sí que va acceptar les personacions com a acusació popular de la Fecasarm i de la discoteca Èpic.

Vox va anunciar el 27 d’abril passat que demanaria personar-se com a acusació popular en el cas de la violació d’una menor a Igualada la nit de la Castanyada. Ara, el jutjat d’instrucció número 4 d’Igualada ha decidit rebutjar la petició del partit per la manca d’arguments en el seu escrit. “No justifica cap interès o motiu pel qual vol personar-se i es limita a invocar els articles que consagren l’exercici de l’acció popular”, argumenta el magistrat per tombar la petició de Vox.

A més, en el seu escrit, el jutge diu que segons la jurisprudència ha d’existir alguna connexió entre la persona jurídica que desitja personar-se com a acusació popular i el procediment penal. En aquest cas, assegura, “no hi ha cap connexió entre el partit Vox i les actuacions”. “És una petició sense arguments”, conclou.

D’altra banda, el jutge sí que ha admès les personacions de la Fecasarm i l’empresa propietària de la discoteca Èpic -propera al lloc on van passar els fets-, com a acusació popular en el procediment. De fet, el magistrat va rebutjar la setmana passada el recurs de la Fiscalia contra la decisió adoptada per l’instructor d’acceptar que la patronal de l’oci nocturn exercís l’acusació popular. En el cas de la discoteca Èpic, el jutge també ha acceptat que sigui acusació popular després de denegar que l’empresa pogués exercir l’acusació particular.