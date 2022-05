El Passeig acull el mercat de cooperatives escolars amb 280 alumnes

Aquest diumenge al matí ha tingut lloc al Passeig Verdaguer d’Igualada el mercat de cooperatives escolars, creades pels alumnes del curs de 5è de primària, en el marc del programa ‘Cultura emprenedora a les escoles’ impulsat per la Diputació de Barcelona i coordinat, a nivell local, pels departaments d’Ensenyament i de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada. Enguany el mercat coincidirà amb la Fira d’Antiguitats i d’Artesania.

Les cooperatives participants d’enguany han estat: Maristes Arts i Creative hands (dels Maristes Igualada); World Green Coop i Esco Verd (de les Escolàpies Igualada); Creagreen i Equip Hama (de l’Acadèmia Igualada); Evanens (de l’Emili Vallès); Mopins la tenda i Monvets (del col·legi Monalco); Creative World (Mare del Diví Pastor) i La petita botigueta i Pia Shop (de l’Escola Pia).

Les cooperatives han ofert els productes elaborats durant el curs i els assistents han pogut comprar articles de bijuteria i de regal, elements de decoració per la llar, etc., la majoria d’ells fets amb materials reciclats. El mercat ha obert de 10 del matí fins al migdia i les parades s’han ubicat al Passeig Verdaguer, a l’alçada del carrer Sant Vicenç.

Enguany 7 escoles de la ciutat han participat del projecte, creant 12 cooperatives escolars i comptant amb la participació de prop de 280 alumnes. L’alumnat ha constituït una cooperativa, n’han elegit la junta, n’han redactat els estatuts, han fet l’aportació de capital inicial, han dissenyat un logotip, han escollit els productes (fent un petit estudi de mercat), i els han produït per tal de vendre’ls al mercat. Igualment, han passat per l’Ajuntament d’Igualada per tal de registrar la cooperativa i participar d’una sessió d’assessorament, així com també van ser rebuts per l’alcalde d’Igualada per tal de sol·licitar el permís d’instal·lació del mercat a la via pública. Una part dels beneficis que han obtingut amb la venda dels productes del mercat els destinaran a diferents ONG’s locals.

La ciutat Igualada participa en el projecte des del curs 2011-2012, que es va iniciar com a prova pilot. Des d’aleshores, més de dos mil alumnes d’escoles de la ciutat han passat pel projecte, que ha creat més de noranta cooperatives escolars.