El futbol anoienc es prepara per a la temporada 2024/2025

Aquests dies s’estan coneixent els grups per als clubs de la comarca de cara a la propera campanya

Els clubs de futbol anoiencs ja comencen a conèixer quins seran els seus rivals durant la propera temporada. Durant aquestes setmanes, la Federació Catalana de Futbol està presentant els grups i els calendaris de les diferents divisions que gestiona aquesta entitat. Encara no hi ha notícies de Quarta Catalana, la categoria on més clubs anoiencs es poden trobar, però sí s’han definit els grups de la Lliga Elit, Primera Catalana, Segona Catalana i Tercera Catalana. Qui també ha anunciat els grups i el calendari ha estat la Reial Federació Espanyola de Futbol, que gestiona la Tercera Federació FUTFEM, en la qual jugarà el CF Igualada per segona temporada consecutiva la temporada 2024/2025. Com queden definits, al menys de forma provisional, els grups de les diferents divisions on juguen clubs anoiencs?

L’Igualada femení, l’equip anoienc situat en una divisió més alta

El CF Igualada femení disputarà els seus partits enquadrat al Grup 3 de la Tercera Divisió FUTFEM. Les igualadines repetiran enfrontaments contra rivals ja coneguts d’aquesta temporada, com el Vila-Real B, el CE Seagull de Badalona, o el Zaragoza CF. Si volen aspirar a pujar de categoria de forma directa, les blaves hauran d’aconseguir quedar en les dues primeres posicions de la lliga.

En cas de quedar terceres, com la passada temporada, el nou sistema de competició que s’estrenarà aquest 2024 preveu un Play-Off, en el qual també hi participarien els dos millors quarts classificats.

La Lliga Elit té representant anoienc: la US San Mauro

Pel que fa al futbol masculí, la UD San Mauro serà el club que representi la comarca a la màxima categoria del futbol català. Els mauristes compartiran lliga amb equips com el Vic, el Figueres o el Palamós. L’equip groc ja coneix quin serà el seu primer rival: el Valls. Els de Jesús Milán s’enfrontaran als de la capital de l’Alt Camp en un primer partit fora de casa, el 22 de setembre. L’objectiu d’aquest primer any per al club maurista és mantenir la categoria i acostumar-se al ritme de competició de la Lliga Elit. Tot i això, els grocs s’estan preparant amb renovacions i nous fitxatges per fer una bona campanya en el seu debut en aquesta categoria.

L’Igualada masculí, únic representant de l’anoia a primera catalana

El CF Igualada masculí quedarà enquadrat al Grup 2 de Primera Catalana. Després d’haver superat una temporada complexa, els homes d’Edu Berrocal tornaran a competir a Primera contra equips que ja coneixen, afegint-ne de nous com el Natació Terrassa o el Racing Vallbona.

El pla de competició defineix que el primer classificat de cada grup assoleix l’ascens a la Lliga Elit i, els segons classificats i el millor tercer del conjunt de grups de Primera Catalana jugaran el play-off d’ascens a Lliga Elit. El primer partit dels igualadins serà el cap de setmana del 21 i el 22 de setembre a casa del FC Pirinaica.

Tres clubs anoiencs a Segona Catalana

El FC Fàtima i l’AE Piera acompanyaran al CF Vilanova a Segona Catalana la temporada 2024/2025. Vilanovins, pierencs i igualadins compartiran el Grup 4 de la categoria, enfrontant-se a rivals del Bages, el Vallès o el Berguedà.

El sistema de competició contempla que el primer classificat del grup aconsegueix l’ascens directe, i del segon al cinquè disputaran la promoció d’ascens a la Primera Catalana.

La primera jornada se celebrarà el cap de setmana del 21 i 22 de setembre. El CF Vilanova del Camí s’enfrontarà al Can Rull a casa, el FC Fàtima ho farà al camp del Sant Quirze del Vallès, mentre que l’AE Piera viatjarà a Puigreig.

Capellades i Masquefa, a Tercera Catalana

El FC Masquefa, que va aconseguir l’ascens la passada campanya, i el CF Capellades compartiran temporada al Grup 13 de Tercera Catalana.

El pla de competició defineix que ascendiran a Segona Catalana els campions de cada grup de Tercera Catalana i els sis guanyadors de les eliminatòries d’ascens que disputaran els classificats en la 2a posició de cada grup, i els sis millors 3rs classificats del conjunt de grups, enfrontant-se en la primera eliminatòria a doble partit els equips aparellats per proximitat geogràfica, i en la segona eliminatòria els guanyadors de la primera eliminatòria, a doble partit.