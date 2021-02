El FineArt Igualada comptarà amb una quarantena d’exposicions

A partir del 26 de febrer i per novè any consecutiu, la ciutat d’Igualada s’omplirà de fotografia amb motiu de la celebració del festival FineArt. En total, la quarantena d’exposicions es repartiran per 12 espais expositius de la ciutat, tot i que el director del certamen, Ramon Muntané, ha explicat que enguany, degut a la covid-19, han concentrat la majoria d’exposicions en tres llocs: El Museu de la Pell, l’Adoberia Bella i l’Escorxador.

El certamen comptarà amb fotògrafs provinents d’arreu del món, entre ells de països com l’Argentina, Àustria, Itàlia, Alemanya o Bèlgica, a banda dels professionals catalans i de la resta de l’Estat. En concret, Muntané ha destacat noms com el de la fotògrafa argentina Ana María Robles o Juan Manuel Castro Prieto, que va ser Premi Nacional de Fotografia el 2015. En concret, Castro Prieto presentarà una exposició formada per 175 fotografies.

Altres noms destacats d’enguany són Israel Ariño, Bernat Millet, Carmen Dacal, Laia Puig i Xavier Marnique. A més, com és tradició, també hi haurà un espai dedicat als fotògrafs igualadins. D’altra banda, el certamen mostrarà els treballs dels alumnes de diferents escoles de disseny i fotografia d’arreu del país. Tot i això, Muntané ha dit que s’ha de veure com s’acaba concretant l’espai expositiu de les escoles, ja que moltes han hagut de fer els cursos virtuals.

Pel que fa les activitats paral·leles, Muntané ha explicat que, si les restriccions sanitàries es mantenen, no podran dur a terme les visites guiades en format presencial. El programa contempla al voltant de vuit visites guiades que, amb tota probabilitat, acabaran sent virtuals. El director del festival ha detallat que gravaran la visita amb anterioritat, de manera que el públic se la podrà descarregar al seu telèfon mòbil. Pel que fa als tallers i presentacions de llibres, Muntané ha dit que sí que podran fer-se, tot i que seran amb un format reduït i aforament molt limitat.

Quant a la previsió de públic, Muntané ha explicat que, en l’edició del 2019, van comptabilitzar que un 51% dels assistents eren de fora d’Igualada. Si es manté el confinament comarcal, només podran assistir-hi les persones residents a la comarca de l’Anoia.