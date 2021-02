Ja s’acosta el Dijous Llarder!

El dijous anterior al Dimecres de Cendra, conegut popularment com a Dijous Gras, Jarder o Llarder, és el tret de sortida tradicional a les festes de Carnaval arreu del país. Aquest dia és costum celebrar àpats familiars que tenen per protagonista a tot tipus de menges que combinen els ous amb la carn. Serà dijous de la setmana vinent, 11 de febrer.

Evidentment, aquest any molt afectat per la pandèmia, que ha trastocat moltes coses.

El conegut portal festes.org ens dona moltes dades sobre aquest dia tant especial a Catalunya.

Els tres darrers dijous abans de la Quaresma són coneguts com els tres dijous gormands: el del compares, de les comares i el Dijous Llarder. En l’actualitat els dos primers no tenen celebracions festives associades, tot i que antigament durant aquests dies els padrins i les padrines es convidaven, respectivament a suculents àpats.

El Dijous Gras o Llarder està en aquesta mateixa línia de convit i celebració gastronòmica, majoritàriament dins l’àmbit familiar, però també en l’espai públic.

És el dia de l’any en què moltes llars mengen truita de botifarra, coca de llardons i botifarra d’ou per esmorzar, per dinar o per sopar, així com altres àpats resultants de la combinació dels ous amb la carn, una reminiscència dels greixosos àpats que tenien lloc quan, per Quaresma l’abstinència era obligada per a tothom.

Tot aquest desfici carnal comença amb un àpat extraordinari, a base de carn de porc, ous, llom, orella, cansalada, ventre i botifarra. La farsa dels funerals del porc, habitual de recitar el Dijous Gras, escarneix el sacrifici del porc per fer-ne vianda:

De vianda en queda prou

per les Carnestoltes;

us deixo tot el meu cos,

botifarres moltes;

també us deixo lo poltruc,

menjau’s el que jo no puc:

procureu viure amb salut,

després feu-me absoltes.

