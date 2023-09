El Festival Electra omplirà Igualada d’art urbà en la seva edició més completa el pròxim dissabte dia 30 de setembre

El dissabte 30 de setembre els carrers del voltant de l’Estació Vella d’Igualada s’ompliran d’artistes que intervindran amb diverses tècniques les caixes d’electricitat, per cinquè any consecutiu. Durant tot el dia, el Festival Electra proposa a dissenyadors, il·lustradors, i artistes que traslladin el seu art en aquests elements tan característics del mobiliari urbà. La novetat principal d’enguany és el fet que tot el festival tindrà el Parc de l’Estació vella com a Punt Central, el centre neuràlgic del qual hi orbitaran un seguit d’activitats relacionades amb el món de l’art, per complementar les actuacions a les caixes. S’hi podran trobar tallers per a tots els públics, un mercat d’artistes que oferiran les seves làmines, pòsters, autoedicions i fanzines, entre d’altres. El Col·lectiu de Granollers, Endemic Sound System s’encarregarà de que la música no deixi de sonar durant tota la jornada.

Artistes d’aquí i d’allà

Electra Festival manté la seva missió d’incloure un equilibri entre joves talents locals, estudiants de l’Escola d’Art Gaspar i artistes consolidats com Albert Álvarez, el grafiter Javi D. Lara, o el reconegut dissenyador Jaume Enrich. En l’àmbit local, hi destaca la participació de Mar Moreno, que recentment ha pres el relleu de l’establiment Pèl i Ploma, o la intervenció que realitzarà l’Espai Malla amb impressores 3D.

Pel segon any consecutiu, es manté la col·laboració amb el Konvent, un Centre Artístic Multidisciplinari de referència ubicat a Cal Rosal (Berguedà), representat per Città Federico. D’altres artistes destacats del Festival són: Margalef, expert en intervencions urbanes influïdes per l’arquitectura; i les muralistes G.Nivaria i Atena, cadascuna amb un estil únic que reflecteix la seva passió per l’art urbà.

5 anys d’Electra

El projecte va néixer el 2019, a través d’Impuls – Pressupostos Participatius, amb l’objectiu de donar resposta a la manca d’espais per a la creació i les dificultats amb les quals molts artistes, sobretot joves, es trobaven per mostrar les seves obres. Des d’aleshores, el festival sempre ha reservat caixes per a artistes locals, tot brindant-los la possibilitat de compartir cartell amb talents de fora i perfils més consolidats. Electra és un projecte sense ànim de lucre que rep el suport del Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada, i que és possible gràcies a Pintures Planell, a tots els artistes que participen i a totes les persones que ajuden a gestionar l’esdeveniment de forma voluntària.

Tota la informació detallada sobre la jornada de l’esdeveniment, un mapa interactiu, la localització de les intervencions artístiques i la programació, es troba disponible a la web oficial www.electrafestival.com i a Instagram @electrafestival.